La Freebox Révolution se met à jour, les voitures électriques vont gagner en autonomie, c’est le récap

La Freebox Révolution passe en version 1.3.29 et profite de grosses améliorations, l'autonomie des voitures électriques devrait bientôt s'améliorer, le Pixel 7 Pro a comme un petit problème de puce, c'est le récap.

En ce milieu de semaine, l'actualité de la tech est toujours aussi intense. Si Apple a présenté deux nouveaux iPad et une nouvelle version de son Apple TV 4K (nous y reviendrons prochainement pour un test complet), c'est surtout le Pixel 7 Pro de Google qui continue à occuper le devant de la scène depuis une dizaine de jours. Mais cette fois, ce n'est pas de manière positive, car le smartphone connaît de grosses variations de performances en fonction de la puce de stockage utilisée pour sa fabrication. De son côté, Free a décidé de mettre à jour sa Freebox Révolution en y apportant tout un lot de nouveautés logicielles. Enfin, nous ne pouvions pas passer à côté de ces chercheurs, qui ont réussi à mettre au point un nouveau système de batterie pour voitures électriques. Allez, 3,2, 1… C'est parti pour notre récapitulatif quotidien !

La Freebox Révolution profite d'une importante update

Sortie il y a presque 12 ans, la Freebox Révolution n'a toujours pas été abandonnée par Free. L'opérateur continue même à lui apporter de nombreuses améliorations, en atteste la dernière mise à jour logicielle dont profite l'appareil. Au menu de cette version 1.3.29 du firmware : un temps de démarrage réduit, de nouvelles options permettant de réduire la consommation énergétique, et quelques améliorations du Player de la Freebox Révolution.

Des chercheurs réussissent à booster les capacités des batteries des voitures électriques

Voilà qui pourrait changer considérablement la donne en matière d'autonomie pour voiture électrique : des chercheurs sont parvenus à mettre au point un nouveau système permettant d'augmenter les capacités des batteries. Pour cela, ils ont réussi à diminuer les espaces vides qui se trouvent dans la cathode. Comment est-ce possible ? Tout simplement en modifiant la forme des particules contenues dans cette même cathode. De quoi gagner jusqu'à 25% d'espace en plus, et donc de gagner en autonomie.

Pixel 7 Pro : de grosses variations de performances

Pour fabriquer ses puces de stockage dédiées aux Pixel 7 Pro, Google fait appel à deux fournisseurs. D'un côté, on trouve Micron, tandis que de l'autre, c'est SK Hynix qui se charge de fabriquer l'une des puces qui vont alimenter le smartphone. Mais les deux performances des deux composants ne se valent pas en termes de rapidité. L'écart est flagrant quand on lance une application de benchmark comme PCMark, c'est ce qu'ont pu constater les premiers utilisateurs qui ont reçu le smartphone.

