La Fnac propose le MacBook Air 13″ neuf pour moins de 1000€ !

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir un MacBook Air 13″ avec une remise immédiate de plus de 200€ ! Découvrez l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez un ordinateur portable capable de vous suivre dans toutes vos activités, et ce, pendant des années ? Nous avons trouvé l'offre qui répondre à tous vos besoins : le MacBook Air 13″ disponible chez la Fnac avec une réduction immédiate de -17%, soit plus de 200€.

D'habitude à 1199€, le MacBook Air 13″ est ainsi disponible chez la Fnac pour seulement 997,99€.

Le MacBook Air 13″ Gris Sidéral Le MacBook Air 13″ Argent Le MacBook Air 13″ Or

Et la Fnac ne s'arrête pas là ! Si vous achetez un MacBook Air 13″ sur le site de l'enseigne, vous profitez également de plusieurs cadeaux :

La Carte Fnac+ accessible pour 7,99€ la première année (valable jusqu'au 2 mai)

Jusqu'à -120€ de bonus reprise pour l'envoi de votre ancien appareil (valable jusqu'au 21 mai)

3€ crédités sur votre cagnotte fidélité pour remercier votre achat d'un produit durable

Que vaut le MacBook Air 13″ ?

Le MacBook Air 13″ est rarement accessible à moins de 1000€ et ce n'est pas pour rien. C'est clairement un ordinateur portable haut de gamme qui saura répondre à tous vos besoins pendant plusieurs années. Il propose notamment le processeur le plus rapide du marché avec une puce M1 8-core, 8Go de RAM et 256Go de stockage SSD. Il est ainsi fluide et efficace et peut vous accompagner toute la journée, pendant et après le travail.

Vous souhaitez un écran de qualité ? Son écran de 13,3″ propose une très large gamme de couleurs avec la technologie IPS, une résolution native à 227 pixels par pouce, la technologie True Tone et une luminance de 400 nits. Vous profitez ainsi d'une immersion totale dans vos contenus avec le MacBook Air 13″.

Pour profiter de cet ordinateur à un prix mini, profitez vite de cette offre chez la Fnac !