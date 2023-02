La fin du partage de compte Netflix approche en France, Android 14 est disponible, c’est le récap

On sait désormais quand Netflix va faire payer le partage de comptes à ses abonnés, une première bêta d'Android 14 est disponible, les Xiaomi 13 seront lancés à la fin du mois en Europe, voici notre récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

En cette fin de semaine, l'actualité de la tech bat son plein. D'un côté, Google vient de mettre à disposition la première préversion d'Android 14. De l'autre, c'est le partage de compte Netflix qui devrait devenir payant d'ici mars prochain. Entre les deux, on trouve les Xiaomi 13 et 13 Pro qui s'apprêtent à arriver en France. Bref, on fait le point sur toutes les actualités qui ont marqué le petit monde des nouvelles technologies. En route pour le récap'.

La date de lancement des Xiaomi 13 en Europe dévoilée

Présentés en décembre 2022 en Chine, les Xiaomi 13 et 13 Pro ne sont toujours pas disponibles en France… Pour le moment ! Car dans quelques semaines, le 26 février prochain plus exactement, Xiaomi annoncera leur arrivée en Europe. C'est à l'occasion du MWC de Barcelone que l'entreprise annoncera les prix et la date de commercialisation de ses nouveaux fleurons. Pour l'occasion, Xiaomi devrait même offrir un téléviseur à celles et ceux qui précommanderont l'un des deux modèles.

La Developer Preview d'Android 14 est disponible au téléchargement

La première bêta d'Android 14 débarque ! S'il faut patienter encore quelques mois avant que la version finalisée sorte, la Developer Preview du système d'exploitation est disponible au téléchargement. Faisant la part belle à l'autonomie, l'accessibilité et la sécurité, la nouvelle version d'Android peut d'ores et déjà être installée sur certains appareils. Et en plus de faire le point sur toutes les nouveautés, on vous explique aussi comment installer Android 14 sur votre smartphone.

C'est la fin des haricots pour le partage de comptes chez Netflix

Netflix l'évoque depuis quelques semaines déjà : le partage “gratuit” de comptes entre utilisateurs sera bientôt de l'histoire ancienne. Si le géant du streaming a déjà pris des mesures dans certains pays, la France y a pour le moment échappé. Mais c'est un répit de courte durée dont il est question, puisque Netflix devrait finalement prendre des mesures pour mettre fin au partage de compte gratuit en mars 2023. Et on sait même quel montant il faudra débourser pour continuer à profiter de cette fonctionnalité.

