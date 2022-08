La Fibre avec la Bbox Fit à moins de 10€ en ce moment chez Bouygues Telecom !

Pour célébrer la rentrée scolaire, Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle : la Bbox Fit avec la fibre optique pour moins de 10€/mois la 1ère année ! Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Voir l’offre chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vous aide pour cette rentrée scolaire et vous propose une offre à ne rater sous aucun prétexte : la Bbox Fit avec la fibre à seulement 9,99€/mois pendant 12 mois au lieu de 15,99€/mois. Après un an, l’abonnement passe à 30,99€/mois (engagement 1 an).

Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 20 septembre 2022 prochain (inclus) ! Si vous souhaitez en profiter, il va donc falloir ne pas hésiter trop longtemps.

La Bbox Fit : la vitesse de la fibre optique à prix mini

Avec la Bbox Fit de Bouygues Telecom, pour moins de 10€/mois, vous pouvez ainsi profiter de la fibre optique (sous réserve d’éligibilité) et donc de débits très élevés. La Bbox fit vous propose en effet jusqu’à 400Mb/s en téléchargement et en envoi pour une connexion efficace et rapide.

Pour les adeptes du téléphone, elle propose également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays dont les pays de l’Union européenne, mais aussi des pays d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Asie, d’Océanie et d’Afrique.

La Bbox Fit, c’est finalement LA solution la plus simple pour profiter d’Internet confortablement avec une configuration très rapide et le service client Bouygues Telecom disponible 7j/7. Parmi tous les engagements de l’opérateur, on trouve :

l’Internet garanti dès le 1er jour (via une clé 4G)

l’Installation gratuite de la fibre

Jusqu’à 100€ remboursé sur les frais de résiliation de votre ancienne offre

Une couverture WiFi et des débits au top

Pour tester votre éligibilité à la fibre de Bouygues Telecom, rendez-vous vite sur le site de l’opérateur !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.