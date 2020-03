La Fiat 500 revient et elle se décline uniquement en motorisation 100 % électrique

Prévue initialement au salon de Genève, l’officialisation de la nouvelle Fiat 500 a eu lieu cette semaine. Troisième génération de la citadine iconique, elle est uniquement équipée d’un moteur électrique dont l’autonomie dépasse les 300 kilomètres. Dotée d’un ordinateur de bord connecté, elle est compatible Android Auto et Apple Carplay.

Comme bien d’autres manifestations, le salon automobile de Genève a été annulé à cause de l’épidémie mondiale de coronavirus. Qu’à cela ne tienne, les constructeurs dévoileront quand même leurs nouveaux véhicules. Nous avons évoqué plusieurs nouveautés dans nos colonnes, que ce soit l’Ami de Citroën ou l’ID.4 de Volkswagen. Aujourd’hui, c’est au tour de Fiat de faire l’actualité avec le retour de son modèle iconique : la Fiat 500.

La marque italienne rempile donc une troisième fois avec sa petite citadine. Profitant de la tendance environnementale et une législation européenne qui annonce déjà la fin des moteurs thermiques, la Fiat 500 ne se décline cette fois-ci qu’en électrique. Un choix qui paraît relativement logique puisque ce segment se prête relativement bien à ce type de motorisation, comme nous l’a montré la Peugeot e-104 ou encore la Twingo ZE de Renault. Même Tesla s’y intéresse.

Autonomie de 320 kilomètres

La Fiat 500 se dote donc d’un moteur tout électrique dont la capacité est de 42 kWh. La puissance développée par ce dernier atteint 87 kW (soit l’équivalent de 118 chevaux). La vitesse maximale est de 150 km/h et son autonomie serait de 320 kilomètres. Ce qui est plus élevé que la moyenne des véhicules électriques de cette catégorie. La batterie est compatible avec la charge rapide, acceptant une puissance de 85 kilowatts. Fiat annonce que 35 minutes suffisent pour recharger la batterie à 80 % et qu’il suffirait de 5 minutes pour offrir à la Fiat 500 une cinquantaine de kilomètres d’autonomie.

Côté équipement, la Fiat 500 dispose d’un ordinateur de bord UConnect 5, avec un large écran tactile de 10,25 pouces. Le système est compatible Android Auto et Apple Carplay pour y connecter son smartphone. Grâce à une application iOS et Android, le conducteur dispose de plusieurs informations à propos de la voiture, notamment l’autonomie restante de la batterie. Cette application permet aussi de programmer une recharge. Ce qui peut être pratique.