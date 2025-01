La disponibilité du Galaxy S25 Slim sera limitée, mais il arrivera bien en France

Le Galaxy S25 Slim pourrait faire l'impasse sur une sortie aux États-Unis, mais le smartphone devrait bien être rendu disponible en France.

La série des Galaxy S25 sera officiellement présentée par Samsung le 22 janvier 2025 lors d'une conférence Galaxy Unpacked. Le constructeur va y annoncer ses trois modèles de toujours (S25, S25+ et S25 Ultra). Mais cette année est spéciale, car un autre appareil, inédit, est attendu. Surnommé Galaxy S25 Slim jusqu'à ce que l'on connaisse son nom commercial, il devrait arriver un peu plus tard que les autres et pourrait être absent de l'événement de cette semaine. Mais les fuites prennent le relais pour nous en apprendre plus sur la disponibilité de ce smartphone.

PhoneArena, qui cite “une source historiquement fiable”, publie une liste de 39 pays dans lesquels le Galaxy S25 Slim devrait sortir. Plusieurs pays européens, dont la France, en font partie. On ne sait par contre pas s'il faudra obligatoirement passer par le site officiel ou une boutique Samsung, ou s'il sera aussi proposé par d'autres distributeurs ou chez les opérateurs.

Le Galaxy S25 Slim est bien prévu pour la France, pas pour les États-Unis ?

Notez que cette liste n'est sans doute pas exhaustive puisque la Corée du Sud n'est pas mentionnée. On a du mal à croire que le smartphone dont on parle tant depuis des mois ne soit pas commercialisé sur le marché national de Samsung. Trois autres absents majeurs sont à déplorer : les États-Unis, la Chine et le Japon. Dans le cas des États-Unis, le réputé leaker Evan Blass avait déjà fait savoir que les opérateurs ne vendraient pas le Galaxy S25 Slim, ce qui ne veut pas dire qu'il soit totalement indisponible dans le pays.

Les 39 pays où le Galaxy S25 Slim serait commercialisé :

Afghanistan

Australie

Autriche

Brésil

Caucase

Croatie

Egypte

France

Inde

Irak

Irlande

Israël

Kazakhstan

Kenya

Libye

Malaisie

Mexique

Maroc

Nigeria

Pakistan

Philippines

Pologne

Portugal

Russie

Arabie Saoudite

Sénégal

Serbie/Monténégro

Singapour

Slovénie

Afrique du Sud

Sri Lanka

Suisse

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

Ouzbékistan

Vietnam

Toujours selon Evan Blass, le Galaxy S25 Slim se positionnera entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra en matière de prix et de marketing. Sa proposition principale est un design affiné et plus léger.

Source : PhoneArena