La dernière technologie 5G hybride de Samsung bat un nouveau record à 5,23 Gbps

Samsung annonce dans un communiqué avoir battu un nouveau record de vitesse 5G grâce à une nouvelle technologie. Le débit atteint jusqu'à 5,23 Gbps dans des conditions de laboratoire. L'astuce de Samsung est de combiner le réseau 5G mmWave avec une partie des bandes de fréquences 4G.

Samsung annonce avoir battu un nouveau record de débit 5G grâce à une toute nouvelle technologie, E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC). Lors d'une démonstration dans le laboratoire Samsung de Suwon en Corée du Sud, la firme a atteint la vitesse folle de 5,23 Gbps. Pour arriver à cette prouesse, les ingénieurs Samsung ont eu l'idée de combiner une partie du réseau 4G avec les réseaux 5G. Concrètement le protocole utilise en parallèle des fréquences 5G 800 MHz, des antennes mmWave et 40 MHz de fréquences 4G.

L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est compatible avec des terminaux déjà commercialisés. Pour ses tests, Samsung a en effet utilisé un Galaxy S20+. Le fait d'utiliser simultanément les réseaux 4G et 5G concomitamment est très intéressants pour les opérateurs, puisque ces derniers peuvent à moindre frais renforcer leur couverture, tout en faisant monter les débits. Ce n'est pas le premier record de débit de Samsung très actif sur les technologies 5G.

Le géant sud-coréen avait atteint une vitesse de transfert plus de 4,3 Gbps l'année dernière. Un résultat qui supplantait lui même le précédent record de la firme, obtenu en 2019, de 1,7 Gbps. Or à côté de ces résultats hybrides, le constructeur a également atteint des débits fous en mmWave-only – le réseau qui sera le plus cher et le plus long à installer.

Grâce à l'utilisation exclusive des fréquences hautes mmWave et en conditions de laboratoire, Samsung avait alors atteint 8,5 Gbps. Mais l'intérêt de ces nouveaux résultats, c'est que ces débits sont à portée de main en renforçant simplement les technologies existantes. Le communiqué de Samsung cite Ji-Yun Seol, l'un des vice-présidents du groupe en charge des équipements réseaux : “au travers de cette démonstration, Samsung est fier de démontrer une nouvelle percée record dans les vitesses de transfert de données 5G”.

Le responsable poursuit : “Cela renforce notre engagement à délivrer les meilleures solutions 5G possibles à nos clients ainsi que notre soutien dans la durée à destination des opérateurs, pour que ces derniers puissent accélérer l'arrivée des bénéfices de la 5G auprès de leurs utilisateurs”. Avec l'exclusion des technologies 5G Huawei dans les marchés les plus importants, Samsung a renforcé ses efforts de R&D. Efforts qui semblent séduire un nombre croissant d'opérateurs dans le monde.