5G : Samsung explose le record de bande passante mmWave avec un débit de 8.5 Gb/s !

Samsung vient de battre un nouveau record de bande-passante 5G : la technologie du constructeur a permis d’atteindre un débit de 8.5 Gb/s en conditions expérimentales dans la bande mmWave. Ce qui montre le potentiel de ce type de fréquences.

Samsung continue ses démonstrations autour de la 5G en Corée du Sud. Le pays compte déjà plusieurs opérateurs proposant un abonnement 5G. Mais pour l’heure, le réseau utilise surtout la bande de fréquence dite de coeur de réseau, qui offre le meilleur compromis entre vitesse et pénétration des ondes au travers des bâtiments.

Samsung améliore sa technologie mmWave

Or ce n’est pas cette 5G là qui délivrera la plupart des promesses de la technologie. Notamment les débits particulièrement élevés et la faible latence. Pour cela, il faut en effet encore développer le réseau d’antennes mmWave. Des antennes plus petites, moins puissantes, et dons les ondes dans des fréquences extrêmement hautes, au-delà des 28 GHz, pénètrent moins bien les murs. Il en faut ainsi infiniment davantage pour assurer une couverture satisfaisante.

Samsung a commencé à implémenter sa solution d’antennes mmWave aux Etats-Unis, mais améliore constamment sa technologie, et cherche désormais à faire de même en Corée du Sud et dans d’autres pays. Le nombre d’abonnés 5G dépasse désormais les 4.6 millions sur le marché domestique de Samsung. On apprend que dans le cadre d’un test mené à la Digital City, le nom du QG de Samsung à une vingtaine de kilomètres au sud de Séoul, le constructeur a battu le record de bande passante 5G.

Samsung affirme ainsi avoir atteint 8.5 Gb/s grâce à une largeur de bande de 800 MHz dans le spectre mmWave, associé à la technologie MU-MIMO. Il a pour cela utilisé une version modifiée de sa solution intégrée mmWave. « En utilisant deux appareils mobiles de test la démonstration a permis d’atteindre approximativement 4.3 Gb/s sur chaque, ce qui a permis d’atteindre un record de vitesse en pointe à 8.5 Gb/s avec les deux appareils », explique Samsung.

Avec de tels débits, Samsung imagine de nouveaux usages : « les utilisateurs peuvent bénéficier de services mobiles 5G qui transforment leur expérience. Les opérateurs mobiles vont pouvoir délivrer des services enrichis nouveaux comme le streaming vidéo 8K, l’apprentissage à distance en réalité augmentée, et la téléconférence enrichie en réalité virtuelle ainsi que d’autres usages qui restent à inventer ».

Samsung veut ainsi se positionner en leader de l’industrie, pour profiter d’un marché en forte croissance alors qu’une quinzaine de pays dans le monde ont déjà attribué des fréquences mmWave à leurs opérateurs.

Source : Samsung