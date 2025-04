La dernière mise à jour risque-t-elle de casser votre iPhone ? Le risque est réel, mais pas pour tout le monde

La dernière mise à niveau d’iOS pourrait transformer certains iPhone en appareils inutilisables. Des utilisateurs rapportent des pannes graves après l’installation. Voici ce qu’il faut savoir avant de vous précipiter sur le bouton “mettre à jour”.

Installer une mise à jour est souvent présenté comme une étape essentielle pour protéger son smartphone. Corrections de failles de sécurité, améliorations de performances et nouveautés sont généralement au rendez-vous. Mais il arrive que certaines créent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. C’est ce qui semble se produire actuellement avec iOS 18.4.1 sur certains iPhone.

Selon plusieurs témoignages d’utilisateurs, la dernière version d’iOS aurait “briqué” certains iPhone, les rendant totalement inutilisables. Après l’installation, des appareils ne reconnaissent plus leur numéro IMEI, un élément qui est indispensable pour leur fonctionnement. Même des tentatives de restauration en centre Apple n’ont pas permis de récupérer les téléphones. Dans certains cas, seule une réparation coûteuse de la carte mère serait envisageable.

Un bug rare lié à la mise à jour iOS 18.4.1 rend certains iPhone inutilisables

Le problème semble toucher un nombre très limité de smartphones pour l’instant. Certains spécialistes avancent que ces iPhone avaient peut-être déjà un défaut matériel, que la mise à jour aurait simplement révélé. Les modèles les plus mentionnés par les utilisateurs sont les iPhone 14, iPhone 15 et quelques iPhone 16 dont les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Apple rappelle que, même si cela reste rare, des mises à jour logicielles peuvent parfois causer des pannes graves, comme cela a été observé avec d’autres appareils par le passé, notamment sur des modèles d’iPad ou de Galaxy S22 équipés de puces Exynos.

Pour éviter toute mauvaise surprise, certains recommandent de désactiver les mises à jour automatiques dans les paramètres de l’iPhone, au moins temporairement. Cela permet de laisser passer quelques jours et de surveiller les retours d’utilisateurs avant de lancer l’installation. Même si la majorité des utilisateurs ne rencontreront aucun problème avec iOS 18.4.1, attendre un correctif officiel peut s’avérer prudent. Apple ne s’est pas encore exprimée publiquement sur ce bug précis, mais une nouvelle version corrective pourrait arriver rapidement. En attendant, effectuer une sauvegarde complète avant toute mise à jour reste une bonne habitude à adopter systématiquement.