La dernière mise à jour de Windows fait planter les jeux, mais ce n’est pas la faute de Microsoft

Microsoft reconnaît que la dernière mise à jour bêta de Windows 11 peut faire planter les jeux vidéo. Sauf que le coupable ne serait pas le système d'exploitation cette fois-ci.

Même si, heureusement, mettre à jour Windows 11 se passe sans encombre dans la majorité des cas, il arrive que des bugs surviennent. C'est d'autant plus vrai pour les utilisateurs plus téméraires inscrits au programme Windows Insider. Il permet de recevoir les nouveautés en avant-première, mais en étant conscient que le risque de rencontrer un problème est bien plus grand que sur la version stable du système d'exploitation. C'est d'ailleurs le but : faire remonter ces soucis à Microsoft afin de les corriger en amont du déploiement global de la mise à jour.

Une fois n'est pas coutume, le bug repéré dans le build 27808 de Windows 11 n'est visiblement pas à mettre sur le dos de la firme. Cette dernière le confirme d'ailleurs sur son blog : “Nous enquêtons sur un plantage de d3d9.dll qui empêche le lancement de plusieurs applications à partir de la version 27802 pour certains Insiders“. Derrière ce nom de fichier se cache DirectX 9, programme indispensable aux jeux vidéo notamment, qui ici ne fonctionnent plus.

Si vous avez installé la dernière version bêta de Windows 11, certains jeux ne se lanceront plus

Notez que d'autres logiciels reposent sur DirectX 9, pas seulement des jeux, et qu'eux aussi sont impactés. Par exemple PowerPoint, des navigateurs Internet et certains sites Web. Mais qui est coupable ? D'après les retours de plusieurs utilisateurs, ce serait Nvidia. Microsoft ne le confirme pas cela dit. Les témoignages avancent un potentiel conflit entre les cartes graphiques de la marque et le fameux fichier .dll mentionné.

Certains ont trouvé une solution temporaire dans la mesure où il n'y aura pas de correctif avant le prochain build. En revanche la démarche est plutôt radicale. Il faut d'abord se rendre dans le Gestionnaire des tâches et désactiver Nvidia. Ensuite vous devez trouver une ancienne version du fichier d3d9.dll, depuis un build antérieur de Windows 11 et remplacer celui qui ne fonctionne pas. Pénible, mais ça marche.