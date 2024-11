La dernière Build de Windows 11 améliore son interface et renforce sa sécurité, voici comment y accéder

Microsoft continue d’améliorer Windows 11 avec des mises à jour riches en nouvelles fonctionnalités et en correctifs. La dernière Build apporte des optimisations, des options inédites et des ajustements pour un fonctionnement toujours plus fluide.

Le programme Windows Insider permet aux utilisateurs de tester en avant-première les fonctionnalités à venir de Windows 11. Ces innovations passent par différents canaux, comme Canary, Beta ou Release Preview, avant d’être déployées à grande échelle. Par exemple, une récente mise à jour a introduit un écran de verrouillage personnalisable avec des widgets, et la version 24H2 a ajouté la compatibilité avec le Wi-Fi 7 et des fonds d’écran HDR. Avec la nouvelle Build 26100.2448, Microsoft continue sur cette lancée, en peaufinant l’interface de son OS et en renforçant sa sécurité.

La Build 26100.2448 (KB5046740) est une mise à jour destinée à la version 24H2 de Windows 11, actuellement déployée de manière progressive. Accessible dans le canal Release Preview, elle propose des améliorations dans l’interface, des ajustements pour les utilisateurs d’écrans tactiles et de nouvelles options pour le partage de fichiers. Ces nouveautés s’accompagnent d’une série de correctifs qui éliminent des bugs affectant les fonctionnalités clés du système.

Windows 11 s’améliore avec des fonctionnalités et des correctifs attendus

Voici un aperçu des nouveautés et des correctifs inclus dans la Build 26100.2448 :

Interface optimisée : simplification de l’affichage de la date et de l’heure dans la barre d’état système, nouveaux raccourcis pour les applications épinglées au menu Démarrer.

simplification de l’affichage de la date et de l’heure dans la barre d’état système, pour les applications épinglées au menu Démarrer. Explorateur de fichiers enrichi : options de partage vers des appareils Android via Phone Link et renforcement de la sécurité avec des environnements isolés pour Windows Search.

options de vers des appareils et renforcement de la sécurité avec des environnements isolés pour Windows Search. Support tactile amélioré : gestion des gestes de bord et meilleure intégration du mode sombre dans les boîtes de dialogue.

gestion des gestes de bord et meilleure dans les boîtes de dialogue. Accessibilité renforcée : ajouts au mode de balayage du Narrateur et optimisations pour la synthèse vocale .

ajouts au mode de balayage du Narrateur et . Personnalisation accrue : nouveaux effets pour les systèmes d’éclairage dynamique compatibles.

Pour rejoindre le programme Windows Insider, rendez-vous dans les paramètres de Windows 11, rubrique Mise à jour et sécurité, puis sélectionnez Programme Windows Insider. Vous pourrez choisir un canal selon vos besoins : Canary pour les tests les plus expérimentaux, ou Release Preview pour des versions plus stables. Grâce à ce programme, vous accéderez en avant-première à des mises à jour comme celle-ci. Avec la Build 26100.2448, Microsoft corrige également de nombreux bugs, notamment ceux affectant le Presse-papiers, la souris, la barre des tâches ou l’explorateur de fichiers. Ces ajustements rendent Windows 11 plus fiable et agréable à utiliser.