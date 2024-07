Windows 11 apporte de nombreuses nouveautés dans sa dernière grosse mise à jour, voici comment la télécharger

Microsoft vient de publier une nouvelle build pour Windows 11. Elle est réservée aux Insiders du canal Canary. Elle apporte de nombreuses innovations comme un écran de verrouillage revu et corrigé ou une manière plus facile d’épingler les applications dans la barre des tâches. On vous explique comment la télécharger.

Windows 11 accueille une nouvelle grosse mise à jour ! Cette dernière est actuellement déployée pour les Insiders et apporte de nombreuses choses intéressantes. Elle est pour l’instant réservée à ceux qui ont souscrit au canal Canary.

Plusieurs choses notables dans cette Build 26252. La plus importante, c’est l’apparition d’un écran de verrouillage revu et corrigé. Désormais, il affiche des Widgets personnalisables. Météo, cartes, cours de la bourse ou résultats sportifs, il donne toutes les infos en un coup d’œil. En cliquant sur l’un d’eux, le PC se dévérouille et ouvre une page Edge qui en dit plus. Pratique !

Windows 11 accueille une nouvelle mise à jour majeure

D’autres nouveautés sont à signaler. Avec cette Build, il est maintenant plus facile d’épingler des raccourcis dans la barre des tâches. En effet, il suffira de prendre une icône du menu démarrer puis de la faire glisser sur la barre. Pratique !

On peut noter d’autres petites choses sympathiques, comme une nouvelle recommandation de l’énergie (désactivation du HDR en mode batterie) ou plus d’information dans le menu système. Bref, des ajouts toujours mineurs, mais qui contribuent grandement à l’amélioration de l’expérience utilisateur. Bien entendu, cette Build est aussi livrée avec son lot de correctifs.

Pour la télécharger, rien de plus simple : il faut souscrire au programme Insider, ouvert à tous :

Allez dans les paramètres Windows 11

Allez dans l’onglet Windows Update en bas à gauche

Cliquez sur Programme Windows Insider

Cliquez sur Prise en main et liez votre compte Microsoft

Choisissez le canal Canary et laissez-vous porter

Attention toutefois. Le canal Canary est celui qui reçoit les Build en premier, donc les moins « terminées ». De fait, de nombreux bugs peuvent apparaître et l’utilisateur pourrait faire face à des soucis d’instabilité. Rappelons que c’est une bêta. Le grand public devrait bénéficier de toutes ces nouveautés dans les prochaines semaines ou les prochains mois.