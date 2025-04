La conférence Google I/O approche à grands pas, voici pourquoi c’est l’une des plus importantes de ces dernières années

La conférence annuelle de Google revient en mai avec une avalanche de nouveautés en préparation. Android, intelligence artificielle et réalité mixte seront au cœur des annonces. L’événement s’annonce comme un moment clé pour les mois à venir.

Chaque année, la conférence Google I/O permet à la firme de Mountain View de dévoiler ses grandes nouveautés. D’abord pensée pour les développeurs, elle est devenue un rendez-vous majeur pour suivre l’évolution de tout l’écosystème Google. L’édition 2025 se déroulera les 20 et 21 mai. À cette occasion, la société présentera les futures versions de ses services, ses avancées dans l’intelligence artificielle et sa stratégie pour les nouvelles plateformes. Le programme s’annonce dense et potentiellement riche en annonces concrètes cette année.

Android 16 devrait logiquement occuper une place importante lors de l’événement. Une version préliminaire du système est déjà disponible pour les développeurs, mais Google devrait en dévoiler davantage lors de sa keynote. Android s’est désormais imposé sur plusieurs catégories d’appareils : smartphones, tablettes, montres connectées, téléviseurs, voitures, et plus récemment les appareils de réalité mixte. L’annonce d’une version finalisée d’Android XR, pensée pour ces casques immersifs, est très attendue.

La conférence Google I/O 2025 promet un programme chargé

L’intelligence artificielle occupera aussi une place centrale. Le modèle Gemini, déjà intégré à Gmail, Google Docs ou Photos, pourrait s’enrichir de nouvelles capacités. Des outils plus intuitifs, capables de générer ou de modifier du texte, des images ou des vidéos, sont pressentis. En parallèle, Google devrait introduire une évolution de son langage de design : Material 3 Expressive. Ce nouveau style graphique vise à rendre les interfaces plus souples, plus dynamiques et adaptées à tous les écrans.

Enfin, Google pourrait profiter de la conférence pour dévoiler ses premiers appareils compatibles avec Android XR. Il s’agit d’une version du système Android pensée pour les casques de réalité mixte, combinant réalité virtuelle et réalité augmentée. Cette plateforme a été évoquée à plusieurs reprises, mais reste encore très mystérieuse. Face à des concurrents comme Apple avec le Vision Pro ou Meta avec ses lunettes Ray-Ban, qui viennent tout juste de recevoir une mise à jour intégrant de nouvelles fonctions IA et de reconnaissance visuelle, la société doit désormais montrer une réponse concrète. L’I/O 2025 pourrait marquer le début de sa stratégie matérielle dans ce domaine encore émergent.