Les Ray-Ban de Meta font un saut dans le futur avec la dernière mise à jour

Les lunettes connectées de Meta évoluent discrètement, mais de façon surprenante. Derrière leur design classique, une nouvelle mise à jour vient bouleverser ce que l’on pensait possible pour ce type d’objet.

Les lunettes connectées peinent souvent à convaincre le grand public. Trop futuristes, trop limitées ou trop intrusives, elles restent généralement réservées à une niche. Pourtant, Meta poursuit ses efforts avec les Ray-Ban Meta, un modèle mêlant design classique et fonctions intelligentes. La dernière mise à jour, déployée cette semaine, pourrait bien changer la donne avec des ajouts à la fois concrets et ambitieux. Les nouveautés concernent à la fois le design et les fonctions logicielles, pour séduire de nouveaux utilisateurs.

La gamme s’enrichit de nouvelles montures “Skyler” et de verres variés. Parmi les modèles, on retrouve une version gris clair avec verres photochromiques, ou encore une déclinaison noire avec verres verts ou transparents. Mais c’est surtout le volet logiciel qui attire l’attention. La traduction en temps réel, auparavant limitée, est désormais disponible en anglais, français, italien et espagnol. Elle fonctionne même hors connexion si les langues sont téléchargées à l’avance, et permet d’écouter les traductions dans les lunettes, pendant que le téléphone affiche le texte à l’écran.

Les lunettes Ray-Ban Meta intègrent désormais l’IA pour analyser ce que vous voyez

La grande nouveauté vient de l’intégration poussée de l’IA. L’assistant vocal Meta AI peut désormais analyser ce que vous regardez grâce à la caméra intégrée. Par exemple, il peut suggérer un ingrédient de remplacement en cuisine ou recommander une bouteille de vin posée sur une étagère. Il s’agit de la même que l’on retrouve depuis peu dans WhatsApp, signalée par un cercle bleu dans les discussions. Ce mode de conversation continue est d’abord déployé aux États-Unis et au Canada, sans besoin de répéter “Hey Meta” à chaque commande.

D’autres fonctions s’ajoutent : envoi de messages vocaux sur Instagram, appels, partage de photos, et contrôle de la musique via Spotify, Apple Music ou Amazon Music. Meta prévoit aussi d’étendre la disponibilité à de nouveaux pays, dont le Mexique, l’Inde et les Émirats arabes unis. Si l’appareil devient plus utile au quotidien, la question de la vie privée reste floue. L'entreprise n’a pas précisé comment les données visuelles sont traitées, ni si elles servent à entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.