La Chine autorise les taxis volants autonomes, ces premières images sont impressionnantes

La promesse des taxis volants devient réalité en Chine. Deux entreprises viennent d’obtenir l’autorisation de lancer ce service inédit. Votre prochain voyage pourrait vous permettre de tester ce mode de transport digne d’un film de science-fiction.

Les taxis volants ne sont plus un rêve futuriste. Dès 2022, la société chinoise AutoFlight annonçait des vols commerciaux possibles dès 2025 avec son modèle Prosperity I. Elle avait même conclu un partenariat avec le géant des batteries CATL pour rendre cette technologie viable à grande échelle. Ces prévisions se concrétisent : la Chine devient le premier pays au monde à autoriser officiellement des vols commerciaux de drones passagers autonomes. Le transport aérien urbain entre dans une nouvelle ère.

Deux entreprises ont reçu le feu vert de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC). Il s’agit de EHang Holdings, cotée au Nasdaq, et de Hefei Hey Airlines. Elles sont les premières à obtenir un certificat d’exploitation pour ce type d’appareils. Ce document leur permet d’opérer de véritables services de transport, avec des itinéraires précis et des passagers à bord. Les premiers trajets prévus concernent principalement des visites touristiques dans les grandes villes comme Guangzhou.

La Chine autorise deux entreprise à faire voler des passagers en taxi autonome dès 2025

Avant cette autorisation commerciale, les entreprises avaient déjà obtenu les certifications techniques nécessaires : navigabilité, production, et type de drone. Le lancement officiel a débuté fin mars. Ces vols se dérouleront dans des zones aériennes contrôlées et validées par les autorités locales. Ce nouveau service s’adresse à un large public, sans besoin de formation ni de pilote à bord. Si vous voyagez en Chine cette année, il est donc tout à fait possible que vous puissiez monter à bord d’un taxi volant, comme on monte dans un bus touristique. Et à ce rythme, les robotaxis de Tesla risquent vite se retrouver au rang de reliques du passé.

Cette avancée ne devrait pas rester cantonnée à la Chine. Le potentiel du marché est énorme : il pourrait dépasser 190 milliards d’euros d’ici 2035. De quoi motiver d’autres pays à suivre le mouvement. La France, par exemple, s’est déjà intéressée aux eVTOL avec plusieurs démonstrations à Paris en marge des Jeux olympiques 2024. Avec un trafic urbain toujours plus dense, ces appareils représentent une alternative crédible et pratique pour les déplacements sur de courtes distances. Sans chauffeur, sans bouchons, et avec une vue imprenable, ces drones passagers pourraient bien devenir une solution de mobilité à part entière dans les années à venir.