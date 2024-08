Ce partenariat entre un fabricant de batteries et une compagnie de taxis volants pourrait enfin corriger leur principal défaut

AutoFlight, une entreprise chinoise de taxis volants, poursuit son ascension avec un nouveau partenariat prometteur. Ce développement pourrait bien changer la donne pour l'avenir des transports aériens.

L'année dernière, nous vous parlions d'AutoFlight, ce fabricant chinois de taxis volants qui promettait des vols commerciaux dès 2025 avec son modèle Prosperity I. Depuis, l'entreprise a continué dans sa lancée, et cette fois, c'est avec une annonce de taille : un partenariat stratégique avec CATL, le leader mondial des batteries. Cette collaboration vise à renforcer encore davantage la technologie de ses véhicules volants.

CATL, le géant chinois connu pour ses batteries ultra-denses en énergie, est un acteur incontournable dans l'industrie des véhicules électriques. C’est le fournisseur de grandes marques comme Tesla, BMW et Toyota. La société se lance désormais dans le marché des eVTOL – véhicules à décollage vertical – grâce à cette alliance avec AutoFlight. L'objectif est de développer des batteries spécialement conçues pour l'aviation, capables d'augmenter significativement l'autonomie et la capacité de charge des taxis aériens. Cette collaboration inclut également un investissement massif de la part du géant chinois, qui permettra d'accélérer la recherche et le développement des technologies aéronautiques.

Les taxis aériens seront capable de parcourir 3000 km

Les batteries développées par CATL pourraient permettre aux taxis volants de parcourir des distances bien plus longues que ce qui est actuellement possible, tout en transportant des charges plus lourdes. La société a testé une batterie capable de supporter un avion de 4 tonnes, et envisage de propulser des avions électriques sur des distances allant jusqu'à 3 000 km dans un avenir proche. Cette avancée pourrait non seulement améliorer les performances des eVTOL, mais aussi ouvrir de nouvelles possibilités pour le transport aérien urbain et interurbain.

AutoFlight, de son côté, continue de progresser rapidement dans le développement de ses taxis aériens. Après avoir obtenu la certification de type pour son appareil de transport de fret CarryAll, l'entreprise se concentre désormais sur la certification de son taxi Prosperity, capable de transporter cinq personnes. Avec une autonomie prévue de 250 km et une vitesse maximale de 200 km/h, ce taxi aérien pourrait changer la face de la mobilité urbaine, comme l'a démontré un récent vol d'essai au-dessus du fleuve Yangtze à Nanjing, en Chine. Ce vol, qui a réduit de 80 % le temps de trajet par rapport à la route, montre le potentiel énorme des eVTOL pour désengorger les villes et offrir des alternatives de transport rapides et efficaces.

