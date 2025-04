Comment demander la nouvelle carte d’identité électronique même si vous avez l’ancien modèle encore valide

Il est désormais possible de demander le renouvellement anticipée de sa carte d'identité ancien format pour obtenir le nouveau modèle et pouvoir l'enregistrer dans son smartphone. On vous explique comment.

Vous allez gagner de la place dans votre portefeuille. Après avoir remplacé le papier rose en carton à plusieurs volets par le permis de conduire “carte bancaire”, vous pouvez dès maintenant demander la nouvelle carte nationale d'identité (CNI) quand bien même la vôtre, ancien format, est encore valide.

Cette volonté du gouvernement annoncée en 2024 est aujourd'hui concrète. À l'instar de tous les documents accessibles sous forme numérique, vous pourrez intégrer votre carte d’identité sur votre smartphone via l'application France Identité. Attention : pour prétendre au remplacement de l'ancienne CNI, il faut que cette dernière expire dans plus d’un an.

Voici comment obtenir dès maintenant la nouvelle carte d'identité électronique

Comme pour toutes les demandes de papiers officiels, cela se passe sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui s'appelle aujourd'hui France Titres. Munissez-vous de votre CNI actuelle puis, une fois sur la page :

Identifiez-vous par le moyen de votre choix. Cliquez sur Carte d'identité et/ou passeport. Sélectionnez la bonne option parmi les 2 proposées et validez avec Commencer cette démarche en ligne. Cliquez sur Accepter et continuer. Vous allez devoir répondre à une série de questions. Faites-le puis cliquez sur le bouton Continuer. À la question Quel est le motif de votre pré-demande ?, sélectionnez Une carte nationale d'identité uniquement. À la question Pour quel motif souhaitez-vous obtenir une carte d’identité ?, choisissez Renouvellement pour identité numérique. Remplissez les champs demandés avec les informations de votre CNI et validez avec Continuer avant de suivre le reste de la démarche.

Maintenant que vous avez effectué votre pré-demande, il reste deux choses à faire. La première est de vous rendre sur le site https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ afin de prendre un rendez-vous avec la mairie. La deuxième est de rassembler les pièces justificatives nécessaires qui vous seront demandées quand vous vous y rendrez, à savoir :

Votre carte d'identité actuelle en cours de validité.

Une photo d'identité de moins de 6 mois conforme aux normes (les cabines photographiques délivrent des photos conformes).

Un justificatif de domicile daté d'il y a moins d'un an (facture d'électricité ou de gaz, facture du fournisseur Internet, facture de forfait mobile, quittance de loyer, avis d'imposition…).

Le numéro de la pré-demande et/ou le QR code obtenus à la fin de la démarche.

Une fois que vous aurez confié tout ça à la mairie, il ne vous restera plus qu'à attendre que l'on vous recontacte pour récupérer la nouvelle carte. Notez que ce renouvellement “de confort” n'est pas prioritaire. Les demandes pour une première carte, suite à une expiration ou un changement d'état civil, par exemple, seront traitées avant la vôtre. Le délai pour obtenir votre document peut donc être assez long suivant votre lieu d'habitation.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez par la suite faire certifier votre identité numérique. Cela permet notamment de ne plus avoir à se déplacer pour prouver qui vous êtes lors de certaines démarches. Vous trouverez les détails sur le site https://france-identite.gouv.fr. La certification passe tout de même par une validation physique auprès d'une mairie. En fonction de cette dernière, cela peut se faire sans rendez-vous.