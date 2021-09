La batterie d’un smartphone Android tient plus longtemps que celle d’un iPhone, c’est prouvé

Une nouvelle étude qui s'attarde sur la fin de vie de nos smartphones Android et iOS vient d'être publiée. Elle s'attarde sur plusieurs points comme l'état général des appareils après un an d'utilisation, ou encore l'état de la batterie. Sur ce dernier point, les smartphones Android sont nettement avantagés par rapport aux iPhone.

La Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) est un cabinet d'études réputé spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs, le but étant d'offrir ensuite des “outils puissants pour les investisseurs, les analystes et les acteurs du secteur”. Et justement, le CIRP vient de publier une nouvelle étude ce mardi 14 septembre 2021 intitulée “Ce qui arrive aux vieux smartphones”.

Comme l'indique le titre, ce rapport s'attarde donc sur les habitudes des utilisateurs américains une fois la première année d'utilisation d'un smartphone écoulé. On y apprend notamment que les utilisateurs d'iPhone changent plus souvent de smartphone que ceux sur Android. En l'occurrence, 35% contre 15%. Paradoxalement, l'étude démontre que les iPhone sont dans un meilleur état général après 12 mois d'utilisation qu'un smartphone Android, 65% des appareils ayant encore une dalle en bon état contre moins de 60% chez les utilisateurs Android.

La durée de vie de la batterie plus importante chez Android

En revanche, cette tendance change du tout au tout lorsque l'état de la batterie est pris en compte. En effet, après un an, 30% des sondés propriétaires d'un smartphone Android assurent que leur appareil tient la route pendant une journée complète. Ce chiffre tombe à 23% concernant les utilisateurs d'iPhone.

De fait, l'étude menée par le CIRP en déduit que le nombre d'appareils inutilisables au bout d'un an est assez faible. En effet, seulement 10% des utilisateurs d'appareils sous Android et iOS ont déclaré avoir complètement cassé leur smartphone au bout d'un an, tandis que moins de 20% d'entre eux ont remarqué des signes de fatigue extrême sur la batterie (quelques heures d'autonomie tout au plus).

En d'autres termes, la CIRP assure que la grande majorité des smartphones reste viables après un ou deux ans d'utilisation. “Par conséquent, de nombreux anciens smartphones sont vendus ou échangés, transmis à un ami ou un membre de la famille, ou conservés pour une utilisation future éventuelle”, précise le cabinet d'études.

Malgré ce constat, de nombreux utilisateurs continuent tout de même de changer de smartphone tous les ans. Selon la CIRP, moins de 10% des utilisateurs d'iPhone ou de smartphone Android vendent leur ancien téléphone. Les utilisateurs Android se contentent de garder leurs anciens téléphones, tandis que 30% des propriétaires d'iPhone profitent du programme Apple Trade In pour échanger leur vieil appareil contre une remise sur un iPhone neuf. Pour rappel, un article du Wall Street Journal a prouvé récemment qu'Apple facturait le réparation de ces appareils trois plus cher qu'un magasin tiers.

