La batterie de l’iPhone 17 Air a fuité, préparez-vous à une autonomie ridicule

L’iPhone 17 Air pourrait bien marquer un tournant radical dans le design des smartphones. Apple miserait sur une finesse extrême pour séduire, au détriment d’un élément crucial. Une fuite évoque une batterie étonnamment faible pour un modèle haut de gamme.

Les fabricants de smartphones cherchent depuis plusieurs années à repousser les limites du design. La finesse des appareils est devenue un critère de distinction majeur, souvent au détriment de l’autonomie. L’iPhone 17 Air, dont les premières fuites circulent déjà, s’inscrirait pleinement dans cette tendance. Alors que les écrans s’agrandissent et que les performances augmentent, l’équilibre entre puissance et endurance devient de plus en plus difficile à maintenir.

Dans cette logique de finesse extrême, une fuite récente annonce que l’iPhone 17 Air pourrait devenir le modèle le plus fin jamais conçu par Apple. Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, il battrait même le Galaxy S25 Edge, déjà très compact. Cette finesse record aurait toutefois un coût : la capacité de la batterie serait revue à la baisse, bien en dessous de ce que proposent les autres modèles haut de gamme en 2025.

Apple lance un iPhone 17 Air ultra-fin en réduisant fortement la batterie

Selon une information relayée par la plateforme sud-coréenne Naver, Apple prévoirait d’intégrer une batterie de seulement 2800 mAh dans son iPhone 17 Air. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Edge, qui appartient à la gamme compacte des Galaxy S25 de Samsung, est déjà critiqué pour sa batterie de 3900 mAh jugée trop juste. Le modèle d’Apple afficherait donc une capacité encore plus faible, avec un écart de plus de 1000 mAh, dans un format lui aussi orienté vers le haut de gamme.

Pour compenser cette faible capacité, Apple miserait sur une nouvelle technologie de batterie à haute densité énergétique, permettant un gain de 15 à 20 % en autonomie théorique. L’iPhone 17 Air intégrerait aussi Apple Intelligence, une IA capable de gérer dynamiquement les réglages de l’appareil pour optimiser l’autonomie selon l’usage. La marque prévoirait également de proposer des coques-batteries en accessoire. Le poids de l’appareil, estimé à 145 grammes, resterait inférieur à celui du Galaxy S25 Edge, qui pèse 163 grammes. Ce positionnement met clairement l’accent sur le design, quitte à faire des concessions sur l’endurance.