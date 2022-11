La barre des tâches de Windows 11 se refait une santé, la RTX 4080 est déjà revendue à prix d’or, c’est le récap

La barre des tâches de Windows 11 voit le retour d'une option essentielle de Windows 10, la Model S de Tesla s'offre un intérieur cuir végan, certains acheteurs revendent déjà leur RTX 4080 hors de prix, c'est le récap.

Ca y est, c'est le week-end. Et qui dit week-end, dit dernier jour de récap quotidien (en attendant le récap de la semaine de demain). Cette fois, c'est la Model S de Tesla qui se fait remarquer avec un intérieur végan à 30 000. En parallèle de quoi, des scalpers tentent de se faire un joli petit pactole en profitant de la sortie de la RTX 4080 de Nvidia. Enfin, du côté de Windows 11, on célèbre le retour d'une fonction qui manquait cruellement à la barre des tâches. Allez, c'est parti : en route pour le résumé des actualités les plus marquantes de la journée du 18 novembre 2022.

La barre des tâches de Windows 11 va retrouver une fonction essentielle de Windows 10

Si Microsoft a apporté plusieurs innovations de taille à la barre des tâches de Windows 11, celle-ci a cependant perdu certaines fonctionnalités. C'est le cas notamment de la possibilité d'afficher plusieurs instances d'une application dans la barre des tâches, plutôt que de toutes les regrouper en une seule icône. Ce petit problème sera bientôt de l'histoire ancienne, puisque cette option sera bientôt de retour. On n'attend plus que la possibilité de glisser-déposer des fichiers dans des applications, et on aura retrouvé une barre des tâches aussi pertinente que celle de Windows 10.

La Model S se paie un revêtement intérieur végan, mais ce n'est pas donné

Le fabricant de sellerie végan Von Holzhausen vient de présenter un tout nouvel intérieur destiné à la Model S de Tesla. Sa particularité ? Être constitué de cuir de bambou. Ce revêtement, biodégradable et résistant à l'eau, aux griffures et aux tâches, coûtera quand même la bagatelle de 30 000 euros. Cinq coloris sont disponibles : caramel, noir, gris, rouge ou rouge foncé.

Les scalpers s'en mettent plein les poches grâce à la GeForce RTX 4080

Sortie il y a quelques jours à peine, la RTX 4080 fait les beaux des scalpers. Bien que la nouvelle carte graphique de Nvidia ne soit pas encore en rupture de stock, certains modèles custom sont plus difficiles à dénicher que d'autres. De quoi donner des idées aux scalpers, qui n'ont pas hésité à acheter une ou plusieurs cartes graphiques dès le jour de la sortie, et qui commencent déjà à la revendre 500 euros de plus que son prix initial.

