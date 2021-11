Données mobiles : les utilisateurs consomment en moyenne 1,5 Go de data par jour

La consommation de données mobiles a considérablement augmenté ces 20 dernières années. Ainsi, alors que le monde entier n’avait besoin que de 100 Go de data par jour en 1992, ce chiffre est passé de 1,5 Go par personne et par jour, pour les 7 milliards d’êtres humains sur la planète. Une aubaine pour les opérateurs qui continuent de déployer leur réseau 5 G.

Ce 2 novembre, Liang Hua, PDG de Huawei, a participé à la China Mobile Global Partner Conference. Son discours a porté sur la 5G et sur son développement au cours de la dernière année. L’homme d’affaires s’est ainsi attardé sur l’histoire des données mobiles, et de leur popularité grandissante au sein de la population. Et le constat est sans appel. Il y a 20 ans, le monde entier consommait à peine 100 Go de data par jour. Aujourd’hui, un seul utilisateur consomme en moyenne 1,5 Go de donnée par jour à lui seul. Un chiffre à multiplier par les milliards de détenteurs de smartphone.

Cette augmentation exponentielle peut s’expliquer par différents facteurs. Premièrement, ce n’est un secret pour personne, le marché des smartphones a littéralement explosé ces dix dernières années. Alors qu’ils étaient encore relativement minoritaires durant les années 2000, il est rare aujourd’hui de croiser des réfractaires à cette technologie. De plus, nos téléphones portables ne sont plus les seuls à avoir recours aux réseaux mobiles. Nos tablettes ainsi que l’ensemble des objets connectés consomment eux aussi de la data. Une voiture, par exemple, peut utiliser jusqu’à 64 To de données en une seule journée.

Sur le même sujet : 6G — l’Europe demande à Nokia et Ericsson de concevoir le successeur de la 5G

Les opérateurs se frottent les mains face à l’explosion de la consommation de data

Enfin, en même temps que les smartphones se sont démocratisés dans notre société, le réseau mobile s’est également développé. Après la 3G, la 4G a définitivement enraciné la data comme un moyen efficace et sûr d’accéder à Internet. Une tendance qui s’est confirmée avec la 5G, qui a permis une nouvelle hausse exponentielle de la consommation de données mobiles dans le monde.

De quoi réjouir les opérateurs, qui continuent de déployer leur réseau à travers le globe. En France, on prévoit déjà de dépasser les 2 millions d’utilisateurs d’ici l’année prochaine. Les autres, encore restés sur la 4 G devront tôt ou tard se plier à la transition, au rythme où les smartphones compatibles sortent actuellement. En clair, la consommation de données mobiles n’a pas fini d’augmenter.

Source : ItHome