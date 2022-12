La 5G comptera plus d’un milliard d’abonnés avant la fin de l’année 2022

Un rapport publié par Ericsson stipule que le nombre d'abonnés à la 5G dans le monde devrait passer la barre du milliard d'ici la fin de l'année.

Ericsson vient de publier son rapport annuel sur les technologies des télécommunications. La multinationale suédoise annonce ainsi que c'est officiel, la 5G est la norme de communication mobile la plus rapidement adoptée. Selon les analystes, elle est désormais proposée par 228 fournisseurs de dans le monde, et plus de 700 smartphones 5G ont été ou seront lancés prochainement.

À les croire, le nombre d’utilisateurs de cette technologie de communication devrait passer la barre symbolique du milliard d’ici la fin de l’année. L’autre chiffre choc du rapport est l’annonce du doublement du trafic de données des réseaux mobiles mondiaux tous les deux ans : une statistique qui est vouée à augmenter encore, tant les services dématérialisés et le Cloud sont devenus la norme.

Le nombre d'abonnés à la 5G devrait dépasser les 5 milliards à l'horizon 2028

Pour l’entreprise suédoise, la 5G rencontre donc un succès croissant. Elle prédit que le nombre d’abonnements de ce type passera les 5 milliards d’ici 2028. Elle souligne également que la couverture du réseau est très variable en fonction des pays et des contextes. Si les données de l’Arcep indiquent que le nombre d’utilisateurs de la 5G en France grimpe de 10 à 15 % chaque année, l’hexagone, avec ses 3 millions d’abonnés à la 5G, peut être considéré comme en retard au niveau du déploiement de cette technologie. D’ailleurs, la vitesse de téléchargement constatée sur le réseau français n’a rien non plus de fulgurant. À tel point qu'on ne figure même pas dans les pays testés par Ookla en matière de débit 5 G.

Ce mauvais classement s’explique probablement par la méfiance du peuple gaulois à l’égard de cette nouvelle technologie. Bien que les autorités clament que la 5G ne présente aucun risque, toujours plus de voix s’élèvent pour dénoncer les conséquences sur l’environnement et la santé de la 5G.

Source : Ericsson