Kill Bill 1 et 2 sont disponibles gratuitement et légalement, voici où les regarder

Bonne nouvelle pour les fans de l'univers cinématographique de Quentin Tarantino ! Pendant une majeure partie de la saison estivale, les volumes 1 et 2 de la saga Kill Bill peuvent être regardés gratuitement et légalement en streaming.

La chaîne télévisuelle Arte offre un très joli cadeau aux cinéphiles, et en particulier aux fans de l'univers du réalisateur Quentin Tarantino. Jusqu'au 21 septembre 2025, le groupe audiovisuel met à disposition les films Kill Bill vol. 1 et 2 gratuitement et légalement sur son compte officiel YouTube.

Respectivement sortis en 2003 et en 2004, les deux films mettent en avant l'actrice américaine Uma Thurman qui incarne le personnage de Beatrix Kiddo, plus connu sous le nom de la Mariée et dont le nom de code est Black Mamba. À l'origine, Kill Bill a été créé en un seul film. Mais, en raison de sa longueur (pas moins de 4 heures), ce dernier a été scindé en deux volumes.

Comment regarder gratuitement les films Kill Bill 1 et 2 en ligne ?

Le premier volume étant soumis à une limite d'âge (déconseillé aux moins de 16 ans) sur YouTube, le visionnage du long-métrage nécessite une connexion à un compte Google. Pour le regarder, vous devez donc cliquer ici, et vous connecter avec vos identifiant/mot de passe associés à votre compte utilisateur.

À l'issue de cette étape, vous pourrez visionner le contenu cinématographique depuis un smartphone, une tablette, une TV connectée ou un PC. Si vous lancez le film avec un appareil mobile, via l'application YouTube, vous avez la possibilité de caster la vidéo sur votre Smart TV ou votre box Android.

En revanche, si vous préférez regarder Kill Bill 1 et 2 sur un navigateur Web, sachez que YouTube a activé son option 1080p Premium HD pour ces contenus. Pour rappel, il s'agit d'une fonction qui permet de bénéficier d'une meilleure qualité des vidéos visionnées sur la plateforme de streaming.

Enfin, hormis Kill Bill vol. 1 et Kill Bill vol. 2, la chaîne Arte a également mis en ligne d'autres films de Quentin Tarantino sur son site officiel. À l'heure où l'on rédige cet article, Jackie Brown, Reservoir Dogs, Reservoir Dogs, Boulevard de la mort et Planète Terreur sont en streaming.