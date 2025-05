YouTube est votre appli Android préférée ? Améliorez votre expérience avec ces 6 fonctionnalités cachées

YouTube fait partie de vos applications Android préférées ? Grâce à ces paramètres méconnus, vous allez pouvoir tirer parti du meilleur de la plateforme sur votre appareil. On vous explique tout.

Avec pas moins de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, YouTube est la seconde plateforme sociale la plus utilisée au monde, juste derrière un certain Facebook. Si vous avez cliqué sur cet article, c'est que vous en faites partie. Peut-être même que YouTube fait partie de vos applications préférées sur votre smartphone Android.

Rien d'étonnant en soi, 41,4 millions de Français utilisent chaque jour le service de Google. Pour s'assurer que les utilisateurs n'aillent pas voir chez la concurrence comme Instagram et TikTok, la firme de Mountain View tente d'améliorer régulièrement l'expérience offerte sur sa plateforme vidéo. Certaines sont plutôt bien accueillies, à l'image du design remanié du mini-lecteur sur Android ou encore du système de votes pour les playlists. A l'inverse, certaines nouveautés n'ont pas ravi les foules. On pense notamment aux derniers changements apportés sur l'interface de YouTube sur ordinateur.

Quoiqu'il en soit et si YouTube reste l'une des vos applis préférées, sachez qu'il est possible d'améliorer significativement votre expérience sur Android. Comment ? Grâce à ces paramètres méconnus de la majorité des utilisateurs. On vous explique tout.

Désactiver la lecture automatique des vidéos dans le flux

On commence avec l'une des fonctionnalités les agaçantes de l'appli Android de YouTube : la lecture automatique des vidéos dans le flux. Comme vous le savez peut-être, lorsque vous traînez quelques secondes sur la page d'accueil, dans la liste de vos abonnements ou dans vos résultats de recherche, la lecture des vidéos présentées commencera automatiquement dans un format vignette.

Or, ce paramètre peut représenter un problème pour ceux qui ont pris des années pour se façonner un algorithme YouTube à peu près cohérent. En effet, si vous ne faites pas attention et que vous laissez tourner cet aperçu vidéo un peu trop longtemps, le contenu en question finira par apparaître dans votre historique de visionnage ! Ce qui pourrait nuire à la pertinence des vidéos recommandées par YouTube. Fort heureusement, la plateforme propose une option pour désactiver cette fonctionnalité :

Sur la page d'accueil de l'appli YouTube, pressez le bouton Vous situé tout en bas à droite

situé tout en bas à droite Appuyez maintenant sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres

en haut à droite pour accéder aux paramètres Direction les Paramètres généraux , puis Lecture dans le flux

, puis Pressez Désactivée

En plus d'éviter les désagréments liés à votre historique, désactiver la lecture dans les flux permet également de réduire la consommation en données mobiles de l'appli. Pratique si vous utilisez YouTube sur votre connexion 5G par exemple.

Définir un délai de mise en veille des vidéos

Pour les gens qui ont du mal à s'endormir comme votre serviteur, YouTube peut être une vraie mine d'or. Compilation de bruits blancs, de sons relaxants, de musiques “Lo-Fi”, on y trouve généralement son bonheur. Personnellement, La version étendue du morceau “Luma Pools” du jeu Ori and The Will of The Wisps est devenu le meilleur remède contre les insomnies.

Comme moi, vous avez peut-être trouvé votre vidéo favorite pour vous aider à fermer les yeux. C'est super, mais ce qui serait encore mieux, c'est que la vidéo s'arrête toute seule une fois tombé dans les bras de Morphée. C'est possible grâce à cette option toute simple : définir un délai de mise en veille des vidéos.

Commencez à regarder la vidéo de votre choix

Appuyez sur l'icône d'engrenage en haut à droite

en haut à droite Maintenant, pressez Délai de mise en veille

Vous pouvez ensuite choisir d'arrêter automatiquement la vidéo après 10, 15, 20, 30, 45 et 60 minutes ou à la fin de la vidéo. Extrêmement pratique donc si vous aimez vous endormir avec quelque chose dans vos oreilles.

Désactiver l'avalanche de notifications de YouTube

Les notifications sont devenues aujourd'hui une véritable nuisance pour de nombreux utilisateurs. Entre les jeux, les réseaux sociaux, les news ou les promotions, on peut rapidement crouler sous les alertes sur son smartphone Android. Il y a quelques semaines, nous avons justement publié dans nos colonnes un article pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos notifications.

Sans surprise, YouTube fait partie des mauvais élèves en la matière et ne se gêne pas pour envoyer une quantité astronomique de notifications. D'autant que par défaut, l'appli en active une bonne palanquée :

pour vos abonnements

pour les vidéos recommandées

pour les vidéos en tendance

pour les activités sur votre chaîne

pour les activités liées à vos commentaires

pour les mentions

si d'autres personnes réutilisent votre contenu

pour des nouveautés sur des produits spécifiques

pour vous suggérer de regarder une vidéo sur votre TV

lors de la réception d'un nouveau badge

Vous en conviendrez, ça peut faire beaucoup. Fort heureusement, il est possible de désactiver tout ça :

Sur la page d'accueil de l'appli YouTube, pressez le bouton Vous en bas à droite

en bas à droite Appuyez maintenant sur l'icône d'engrenage pour accéder aux Paramètres

pour accéder aux Ici, cherchez l'onglet Notifications

Décochez l'ensemble des options disponibles

Changer la qualité par défaut des vidéos

Si vous utilisez souvent l'appli de YouTube, vous en conviendrez probablement : ça commence à devenir lassant de devoir modifier à chaque fois la qualité d'une vidéo. Bien que le mode Auto soit activé par défaut, l'appli préfère visiblement afficher la vidéo en 480p constamment. Un comble en 2025, alors que la majorité des smartphones embarque des dalles en 1080p ou 1440p.

Résultat, on fait régulièrement un détour dans les réglages pour passer en Haute qualité. Bonne nouvelle, avec cette option, vous n'aurez plus à le faire :

Sur la page d'accueil de l'appli YouTube, pressez le bouton Vous en bas à droite

en bas à droite Appuyez maintenant sur l'icône d'engrenage pour accéder aux Paramètres

pour accéder aux Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur la partie Préférences vidéo et audio > Préférences de qualité vidéo

Choisissez maintenant au moins Haute Qualité via le Wi-Fi

Notez que vous pouvez très bien mettre Haute Qualité par défaut pour les réseaux mobiles, mais n'oubliez pas de prendre en compte votre enveloppe de 4G/5G dans l'équation.

Personnaliser les paramètres de lecture

On continue avec ces quelques options qui permettent de personnaliser les paramètres de lecture sur YouTube :

Sur la page d'accueil de l'appli YouTube, pressez le bouton Vous en bas à droite

en bas à droite Appuyez maintenant sur l'icône d'engrenage pour accéder aux Paramètres

pour accéder aux Dans la partie Préférences vidéo et audio, pressez l'onglet Lecture

Ici, vous pourrez notamment activer ou non la lecture automatique de la vidéo suivante. Vous pourrez également modifier la durée de l'avance/recul rapide lorsque vous appuyez deux fois sur l'écran (de 5 à 60 secondes maximum). Enfin, la dernière option vous permettra de forcer le zoom pour que les vidéos s'affichent systématiquement en plein écran.

Activer les sous-titres par défaut

Enfin, on conclut avec cette fonctionnalité bien pratique pour ceux qui aiment regarder des vidéos en langue étrangère ou pour les personnages malentendantes : l'activation des sous-titres par défaut. Voici comment en profiter :

Sur la page d'accueil de l'appli YouTube, pressez le bouton Vous en bas à droite

en bas à droite Appuyez maintenant sur l'icône d'engrenage pour accéder aux Paramètres

pour accéder aux Toujours dans la partie Préférences vidéo et audio, cherchez l'onglet Sous-titres

Cochez le bouton Afficher les sous-titres

Pour aller plus loin, appuyez sur Style et taille des sous-titres pour modifier la taille, la couleur et le fond des sous-titres

Et voilà, avec ces quelques paramètres, vous devriez pouvoir nettement améliorer votre expérience sur l'appli de YouTube.