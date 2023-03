Just Dance, Assassin’s Creed, Dragon Quest : jusqu’à -60% sur les jeux vidéo chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une multitude de jeux vidéo à prix mini. Dragon Quest, Assassin's Creed ou encore Just Dance, de nombreux jeux sont concernés et les réductions vont jusqu'à -60%. On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir Assassin's Creed à -60%

Grosse chute de prix aujourd'hui pour le jeu Assassin's Creed Valhalla chez la Fnac ! La version pour PS4 et PS5 se retrouve en effet pendant quelques jours disponibles pour seulement 19,99€ au lieu de 49,99€ grâce à une réduction incroyable de -60% !

Dans cette nouvelle épopée norvégienne, vous pouvez écrire votre propre saga viking avec un système de combat viscéral, et ce, dans un monde ouvert qui se déroule aux âges obscurs du Moyen-âge. Rejoignez des mercenaires vikings pour mener des raids épiques et faire grandir votre colonie, le tout dans un seul et unique but : trouver votre place parmi les dieux du Valhalla.

Just Dance 2023 Edition à moitié prix chez la Fnac

Découvrir Just Dance 2023 à -50%

Vous préférez la Nintendo Switch et les jeux qui demandent de bouger ? Foncez chez la Fnac pour profiter de Just Dance 2023 Eidtion avec une réduction exceptionnelle de -50%. Le jeu se retrouve ainsi disponible pour seulement 29,99€ au lieu de 59,99€.

Sorti en novembre 2022, c'est un véritable succès depuis pour tous les utilisateurs de la Nintendo Switch qui aiment se trémousser sur leurs chansons préférées. Avec cette édition, vous profitez de 40 nouvelles chansons avec des environnements 3D pour une immersion au top. L'interface vous offre une expérience personnalisée et un nouveau mode de jeu multijoueur est disponible.

Dragon Quest Treasures également disponible à moitié prix chez la Fnac

Découvrir Dragon Quest à -50%

Autre offre à ne pas rater : le jeu Dragon Quest Treasures disponible avec une remise immédiate de -50% en ce moment chez la Fnac ! D'habitude à 59,99€, il se retrouve à seulement 29,99€ grâce à cette offre.

Disponible sur Nintendo Switch uniquement et sorti en décembre 2022, le jeu se concentre sur Erik et sa sœur Mia qui rêve de parcourir le monde sur leur drakkar viking. Ils vont faire la connaissance de deux créatures d'un autre monde, Porcellus et Persiana, qui vont les propulser dans leur univers : Draconia, une terre légendaire pleine de trésors et de monstres sympathiques.

Vous souhaitez encore plus de bons plans gaming ? Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures offres de jeux vidéo disponibles en ce moment chez la Fnac :

Précisons que la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement pour Deezer Premium ou Famille pour tout achat de l'un de ces jeux vidéo.