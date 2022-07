Jusqu’à 80% de réduction sur les plans Lifetime pCloud !

Attention, vous n’avez que quelques jours pour profiter des plans Lifetime pCloud avec jusqu’à 80% de réduction. Découvrez vite tous les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir les offres pCloud

Jusqu’au 15 juillet prochain, pCloud vous propose plusieurs offres exceptionnelles pour célébrer la fête nationale française. Pendant ces quelques jours, vous pouvez ainsi profiter de :

-75% sur les plans Lifetime (à vie) Premium 500Go (à 122,5€) et Premium Plus 2To (à 245€).

-80% sur le nouveau plan de 10To (à 990€).

Conservez tous vos précieux souvenirs en toute sécurité et à prix mini

En profitant dès maintenant des offres pCloud, vous économisez beaucoup d’argent tout en profitant d’une offre valable à vie et d’un espace de stockage en ligne sécurisé.

Grâce aux offres d’aujourd’hui, vous avez le choix entre 500Go, 2To et 10To de stockage sur la plateforme pCloud, et ce, à prix mini, mais ce n’est pas tout ! L’enseigne vous donne accès à 30 jours d’historique de corbeille et de 500Go à 2To de trafic (selon l’offre souscrite) pour les liens de partage, ainsi qu’à des services Premium.

pCloud vous fait ainsi profiter de services tels que ceux ci-dessous :

Une application pour smartphones, disponible sur Android et iOS.

Une plateforme Web, accessible depuis n'importe quel navigateur.

La protection par mot de passe et date d’expiration des liens partagés.

Un lecteur virtuel sécurisé pour votre ordinateur, nommé pCloud Drive, pour macOS, Windows et Linux.

Côté sécurité, pCloud vous apporte également de nombreuses garanties. Elle est basée en Suisse et suit les lois strictes du pays en termes de protection des données. Vous pouvez donc stocker toutes vos données sur votre espace personnel et profiter de la sécurité maximale apportée par un data center situé dans l’Union européenne.

Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ? Rendez-vous vite chez pCloud !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.