Jusqu’à -70€ sur les écouteurs et casques Jabra Elite chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu'à -70€ sur une large sélection de casques et écouteurs de la marque Jabra Elite. Retrouvez notre sélection des meilleures offres ci-dessous.

Profiter des Jabra Elite 7 Pro à moins de 150€

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une large sélection d'écouteurs et de casques Jabra Elite à prix cassé ! Vous pouvez par exemple vous procurer les Jabra Elite 7 Pro Bluetooth à réduction de bruit noir titane pour moins de 150€ !

La paire d'écouteurs est, en effet, disponible pour seulement 149,99€ au lieu de 199,99€. Une réduction de -25% à ne pas rater pour ces écouteurs qui ont déjà fait leur preuve depuis leur sortie.

Les écouteurs Jabra Elite 7 Pro vous font en effet profiter d'une qualité audio 100% sans fil pour des appels exceptionnels et très clairs. Ils proposent la réduction de bruit et vous permettent de plus d'effacer les bruits ambiants qui pourraient vous parasiter pour ne vous concentrer sur votre contenu audio ou votre appel téléphonique. Vous pouvez aussi personnaliser votre son depuis l'application Jabra Sound+.

En prime, précisons que si vous achetez ces écouteurs chez la Fnac, vous profitez également de :

4 mois d'abonnement offerts chez Deezer Premium ou Famille.

1 mois d'abonnement offert chez BrutX.

Notre top 3 des meilleures offres Jabra Elite chez la Fnac

Les Jabra Elite 7 Pro ne sont pas les seuls à être à prix cassé chez la Fnac. L'enseigne brade en effet une large sélection de casques et d'écouteurs, et ce, pendant quelques jours. En vous rendant rapidement chez la Fnac, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

-30% sur le casque Jabra Elite 45h sans fil Titane noir à 69,99€ au lieu de 99,99€.

-17% sur les écouteurs sans fil à réduction de bruit Jabra Elite 4 Active vert menthe à 99,99€ au lieu de 119,99€.

-32% sur les Jabra Elite 7 Pro avec un chargeur à induction Jabra noir à 149,99€ au lieu de 219,99€.

Attention, les stocks sont limités. Pour profiter de l'une de ces offres, il faudra donc faire partie des plus rapides.