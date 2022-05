Jeux vidéo : voici les traductions ridicules de “streamer”, “retrogaming” et bien d’autres

C’est désormais officiel : il ne faut plus dire « streamer » mais « joueur en direct ». L’information nous vient tout droit du Journal officiel, qui a relayé ce 29 mai les traductions du Comité d’enrichissement de la langue française des termes anglophones liés au jeu vidéo. Comme à son habitude, les mots proposés sont plutôt ridicules.

Ça en deviendrait presque un rendez-vous. Chaque mois, la Commission d’enrichissement de la langue française publie ses traductions officielles de termes techniques, provenant parfois des milieux scientifiques et bien souvent anglophones. Certaines d’entre elles sont de véritables pépites. On se souvient notamment de la traduction de smartphone, que l’on doit désormais appeler « mobile multifonction » — un pas que l’on a encore un peu de mal à franchir à la rédaction, mea culpa.

Plus récemment, ce sont les attaques DDOS qui ont eu droit au même traitement, avec un terme francisé à rallonge : attaques collectives par saturation de service. Mais jusqu’à maintenant, la Commission ne s’était encore que très peu intéressée au monde du jeu vidéo. Erreur désormais rattrapée avec vingtaine de nouveaux mots bien français, dont certains ne manqueront pas de faire grincer quelques dents. Petit florilège.

Ne dites plus « retrogaming » mais « rétrojeu »

Celui qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux est sans doute « streamer », devenu « joueur ou joueuse en direct ». Ce qui, il faut bien l’admettre, est une vulgaire amputation du véritable métier des créateurs sur Twitch, qui ne se contente plus depuis plusieurs années maintenant de se filmer en train de jouer à un jeu vidéo. On retrouve également la sélection personnelle de la rédaction, à savoir « retrogaming » qui devient « rétrojeu », un mot que l’on aura bien du mal à qualifier de joli.

Dans la liste postée ci-dessous, on peut également tomber sur le génial « appariement de joueurs » censé désigner le système de matchmaking, ou encore le magnifique « jeu vidéo en nuage » qui découle du cloud gaming. On pourrait en citer en beaucoup d’autres mais on préfère vous laisser la surprise. Attentions, certaines traductions piquent un peu les yeux.