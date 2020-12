Les jeux vidéo seront photoréalistes d’ici 10 ans, selon le patron de Take-Two Interactive

Le photoréalisme dans 10 ans ? Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, y croit. Fort de l’évolution du jeu vidéo sur la dernière décennie, celui-ci estime que les prochaines années réservent de belles surprises aux gamers du monde entier. Selon lui, les possibilités qu’offriront les futures avancées technologiques permettront au média de dépasser les limites graphiques, mais également en matière de gameplay.

Le rêve de nombreux gamers pourrait bien être plus proche qu’on ne le pense. C’est en tout cas ce qu’estime Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, qui détient entre autres le studio Rockstar (GTA, Red Dead Redemption, L.A. Noire). Lors de la UBS Global TMT Virtual Conference, celui-ci s’est exprimé sur l’avenir du jeu vidéo et notamment sur les avancées technologiques qui l’attendent. Pour lui, il n’est pas impossible que le média propose des graphismes photoréalistes dans les 10 prochaines années.

« J’imagine que l’industrie sera très différente dans 10 ans, de la même manière qu’elle est très différente aujourd’hui qu’il y a 10 ans » a-t-il déclaré en faisant notamment référence aux microtransactions et aux jeux mobiles. Grâce aux innovations constantes et à une à communauté grandissante, les 30 à 40 années à venir seront « les plus excitantes jusqu’à présent », selon Zelnick, qui a expliqué que « la technologie permettra aux créatifs de réaliser des choses impossibles jusqu’à maintenant, notamment des jeux qui ressembleront exactement à la réalité ».

Strauss Zelnick se montre très optimiste quant à l’avenir du jeu vidéo

Sans pour autant donner de date précise ni d’exemples d’innovations permettant cette avancée, ce qui semble de toute manière bien difficile à ce stade, le patron de Take-Two Interaction n’a pas caché son enthousiasme quant à l’avenir du jeu vidéo. « Certaines des choses que nous réalisons actuellement ressemblent à du photoréalisme, mais il s’agit toujours d’animation. Dans 10 ans, nous aurons la possibilité de créer des choses entièrement réalistes simplement avec un ordinateur. »

Zelnick estime en effet que les nouvelles méthodes de production et idées de gameplay émergentes « sans compter les autres avancées technologiques » promettent au paysage vidéoludique de belles années devant lui. « Toutes ces choses m’amènent à penser que notre industrie connaîtra […] de grands changements qui donneront beaucoup d’opportunités ». Il semblerait en tout cas que les constructeurs se tiennent prêts, Sony préparant déjà une version Pro de la PS5 avec deux cartes graphiques.