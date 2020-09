Microsoft Flight Simulator : cette vidéo montre les évolutions du jeu vidéo sur PC depuis 40 ans

Flight Simulator est sorti il y a maintenant un peu plus d’un mois. A l’occasion de la conférence Ignite, Microsoft est revenu sur l’histoire de la licence à travers une magnifique vidéo. La société a également donné quelques infos quant à son avenir.

Flight Simulator est une licence phare pour Microsoft, qui existe depuis maintenant presque quarante ans. A l’occasion de la conférence virtuelle Ignite, la firme de Redmond a publié une vidéo revenant rapidement sur l’histoire de la série. Alors que le dernier volet en date, sorti en août dernier, mise sur le photoréalisme, ça n’a pas toujours été le cas, comme le dévoile cette vidéo.

Si vous ne connaissez pas du tout l’histoire du simulateur de vol, cette petite rétrospective peut se montrer très intéressante. Elle débute en 1982 avec le tout premier volet, très basique et en noir et blanc. Flight Simulator 2.0, sorti en 1984, apportait de la couleur et une plus grande profondeur au titre. La version 3.0 en 1988 puis 4.0 en 1989 ont ajouté une dimension 3D à la licence, qui est devenu l’une des vitrines techniques de Microsoft.

Flight Simulator 2020, promis à un grand avenir

Les années 90 ont continué à faire progresser la licence dans le réalisme avec des environnements 3D de plus en plus impressionnants pour l’époque. Le début des années 2000 a continué dans cette voie, permettant par exemple de voir les cockpits en 3D. Après plusieurs épisodes dont un spin-off en 2004, la série a livré son épisode le plus connu en 2006 avec Flight Simulator X, qui a été l’épisode « ultime » pendant 14 ans. La vidéo passe pudiquement sur Microsoft Flight, épisode light qui n’apportait rien et qui avait rendu les joueurs furieux par son manque de contenu.

Flight Simulator 2020 est bien entendu l’aboutissement de la saga à ce jour, proposant de parcourir une Terre fidèlement reproduite (à quelques exceptions près) et photoréaliste. Le titre va d’ailleurs s’améliorer avec le temps, puisqu’Asobo, le développeur français derrière le titre, a dévoilé sa feuille de route. L’accent est mis sur le SDK et la possibilité pour les développeurs tiers de travailler sur le simulateur.