Amazon : Elon Musk pense qu’il faudrait démanteler le site de Jeff Bezos

Amazon devrait-il être démantelé ? C’est en tout cas ce que propose Elon Musk, furieux que l’auteur d’une enquête sur le coronavirus et les mesures de confinement ait vu son livre censuré par le site de Jeff Bezos.

Tout part d’un livre écrit par un ex-reporter du New York Times, Alex Berenson – que l’on connaît aux Etats-Unis comme l’un des plus fervents opposants aux mesures de confinement. Il vient de publier un court receuil de 22 pages, intitulé « Unreported Trhuth about COVID-19 and Lockdowns » (Les vérités sur le COVID-19 et le confinement passées sous silence, en français). Celui-ci rassemble les statistiques officielles de nombreux pays et s’appuie sur des sources « sérieuses » pour « offrir des réponses claires, concises et mesurées à quelques unes des questions les plus importantes autour du coronavirus ».

Elon Musk au secours d’un détracteur des mesures de confinement

Notamment, selon l’auteur « Comment sont comptées les morts du COVID ? Combien d’américains sont susceptibles de mourir dans le pire des scénarios? Quelle preuve a-t-on que le confinement fonctionne pour réduire la propagation de la maladie ? Les masques sont-ils efficaces pour réduire la propagation ? Pourquoi les prévisions des hospitalisations se sont révélés faux ? Les enfants courent-ils un risque sérieux ? Quel est l’impact du confinement sur la santé mentale ? », comme on peut le lire sur la quatrième de couverture.

Et l’auteur d’ajouter : « que vous soyez sceptique autour de la panique médiatique ou commencez juste à vous demander pourquoi l’apocalypse prévue pour mars et avril n’a pas eu lieu, ce guide vous donnera l’information la plus factuelle, fiable, et impeccablement sourcée dont vous avez besoin ». Le premier tome du livre devait être publié ce vendredi. Or, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque Alex Berenson a vu la publication de son livre initialement refusée par Amazon.

La plateforme l’a informé de sa décision via un court email. Amazon explique que le livre « n’est pas conforme [aux] règles [d’Amazon]. En conséquence nous ne proposerons pas votre livre à la vente ». Le message poursuit en ajoutant : « en raison de la nature changeante des informations autour du virus COVID-19, nous redirigeons nos clients vers des sources santé officielles sur le virus. Veuillez considérer le retrait de toutes les références au COVID-19 dans ce livre« .

Amazon répare son « erreur » dans la foulée

La raison n’a bien évidemment pas satisfait l’auteur qui s’en est ému sur Twitter. Un post rapidement remarqué par Elon Musk en personne. Il lui apporte un vif soutien dans une série de tweets. Elon estime en effet que la décision d’Amazon est « insensée », et finit par lancer quelques tweets plus tard « il est temps de démanteler Amazon. Les monopoles ont tort ! ». Quelques heures plus tard, miracle : la firme de Jeff Bezos s’est confondue en excuses, et assure que la censure du livre était une erreur. Il est depuis enfin disponible en version papier et Kindle.

Le soutien d’Elon Musk à des détracteurs de mesures de confinement n’a rien de nouveau. Il faut dire que l’entrepreneur n’a pas trop apprécié le confinement mis en place en Californie où se situe sa principale usine Tesla. Et surtout les lourdeurs administratives pour lever ces mesures contraignantes et retourner à un rythme de production normal le plus vite possible. Elon Musk avait alors décidé de rouvrir son usine au mépris des mesures de confinement californiennes.

Il avait d’ailleurs dans la foulée reçu le soutien improbable du président américain. Alors que le risque d’une deuxième vague d’infections épidémique se profile, Elon Musk semble déjà avoir choisi son camp. A minima, ce sera celui de la liberté d’expression. Que pensez-vous de la dernière sortie d’Elon Musk sur le sujet ? Partagez votre avis dans les commentaires.