Jeff Bezos propose une ristourne de 2 milliards de dollars à la NASA pour aller sur la Lune

Jeff Bezos fait tout pour convaincre la NASA d’utiliser son module lunaire plutôt que celui d’Elon Musk. Alors que l’agence américaine a déjà choisi celui de Space X, le fondateur de Blue Origin revient à la charge avec une offre séduisante : une réduction de 2 milliards de dollars.

La NASA cherche à retourner sur la Lune. Notre satellite représente en effet une base avancée idéale pour des futures missions martiennes. Le programme Artémis de l'agence fait appel à des sociétés privées et il y a quelques semaines, c’est le module de Space X qui a été choisi avec un contrat de 2,9 milliards de dollars, au détriment de Blue Origin et d’une autre société, Dynetics.

Jeff Bezos a visiblement eu du mal à avaler la décision. Il est vrai que dans un contexte de nouvelle course à l’espace, dans le domaine du privé cette fois, la communication est un enjeu majeur. L’ancien PDG d’Amazon a donc décidé d’écrire une lettre ouverte à la NASA en proposant à l’agence une offre extrêmement agressive : une réduction de 2 milliards de dollars sur son module.

Blue Origin propose une réduction de deux milliards de dollars

Il ne s’agit pas ici de faire crédit à la NASA, mais bel et bien de lui faire cadeau de ces 2 milliards, qui seront donc à la charge de Blue Origin. Même les essais seraient de leur poche. Une sacrée offre qui a pour objectif d’inciter la NASA à choisir deux sociétés privées pour son projet, afin de les mettre en concurrence, et non une seule. En effet, Bezos reproche à l’agence les règles un peu floues de l’appel d’offre d’origine, qui n’a pas vraiment précisé qu’une seule société serait choisie pour le développement du module.

Blue Origin travaille déjà sur un module lunaire depuis des années. Bien que plus cher que celui de Space X, il a l’avantage d’utiliser de l’hydrogène liquide, matériau que l’on retrouve sur notre satellite. Pour l’instant, rien ne laisse présager un changement de cap de la NASA, mais Jeff Bezos est prêt à tout pour mettre sa société en avant. On l’a vu avec les vols habités, la bataille de communication est presque plus importante que la conquête spatiale en elle-même.

Quant à la NASA, elle cherche à envoyer de nouveaux des hommes sur la Lune à l’horizon 2024 pour ensuite mettre en branle une mission vers la planète rouge. Une autre paire de manches.

Source : BBC