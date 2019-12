JBL Reflect Eternal : ce nouveau casque bluetooth alimenté par le soleil a une autonomie illimitée !

JBL vient de lancer une campagne de financement participatif pour développer un nouveau casque bluetooth : le JBL REFLECT Eternal. Sa particularité ? Il se recharge tout seul avec l’énergie solaire. Il est déjà possible de le précommander en participant à son financement sur IndieGoGo, le tout pour seulement 89 €.

Depuis quelques années maintenant, les casques bluetooth et autres écouteurs true wireless ont suffisamment d’autonomie pour tenir au moins la journée, si ce n’est plus. Malgré cette autonomie plutôt confortable, il y a néanmoins toujours un moment où il va falloir brancher l’appareil, généralement pendant une heure, pour une charge complète. Or, ce n’est sans doute pas le seul appareil que vous devez charger au quotidien. Vous devez nécessairement charger votre smartphone, tablette et peut-être votre montre connectée. Alors forcément supprimer le besoin de charger l’un de vos appareils sans faire de compromis sur les fonctionnalités est une victoire en soit. Et c’est justement ce que vous propose JBL dans une campagne de financement participatif sur IndieGoGo.

Certains constructeurs même reconnus ont en effet de plus en plus recours à ce type de campagnes pour tester l’engouement autour d’une idée – et donc augmenter leurs chances de succès commercial. C’est donc ce qui se passe avec le JBL REFLECT Eternal – et on peut dire que c’est déjà un succès puisque les objectifs de la campagne sont déjà dépassés de 157 % à 29 jours de la fin. La firme explique avoir déjà des prototypes fonctionnels et attend la fin de la campagne pour lancer la production. Parlons donc du produit. Le JBL REFLECT Eternal est un casque bluetooth JBL à 89 € tout ce qu’il y a de plus normal. A l’exception, vous l’aurez compris, d’un détail : il se recharge avec la lumière du soleil, mais aussi avec la lumière artificielle.

2,5 heures de soleil = autonomie illimitée

Il s’appuie pour cela non pas sur des panneaux solaires classiques, mais sur un substrat solaire flexible plus élégant, fabriqué par la startup suédoise Exeger, baptisé Powerfoyle. En gros, plus vous l’utiliserez dehors, plus vous aurez d’autonomie. JBL explique qu’il suffit d’une heure et demie de soleil pour lui donner 68 heures d’autonomie. Passez deux heures dehors, et on passe à 168 heures. A partir de 2,5 heures au soleil vous pouvez considérer son autonomie illimitée. L’éclairage artificiel est moins efficace, mais permet tout de même de recharger le casque. Dans le pire des cas, si vous passez le cercle polaire en plein hiver par exemple, le casque peut se charger en recharge rapide via USB.

Côté fonctionnalités, il embarque Google Assistant, la connexion multi-points, les appels mains libres, et la technologie Ambient Aware & Talk Tru qui permet de rester conscient des sons environnants. Côté son, il embarque des haut parleurs 40 mm. Il est compatible Bluetooth 5.0 A2DP V1.3, AVRCP V1.5 et HFP V1.6. Il est d’ores et déjà possible de précommander le casque en participant à son financement à hauteur de seulement 89 €. JBL estime que la production de masse commencera dès août 2020 – ceux qui l’ont précommandé commenceront à le recevoir en octobre. Que pensez-vous de ce casque à l’autonomie infinie ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : IndieGoGo