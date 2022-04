It Take Two : Amazon produit un film adapté du jeu vidéo avec The Rock

Le jeu vidéo It Takes Two pourrait prochainement être adapté au cinéma sous l’égide d’Amazon. Aujourd’hui, on apprend que Dwayne Johnson, alias The Rock, est pressenti pour être producteur. Il pourrait même tenir le premier rôle. Pour rappel, It Takes Two a été sacré GOTY 2021 au Game Awards.

It Takes Two est un jeu vidéo sorti en 2021 et développé par Hazelight Studios. Il a créé la surprise en décrochant la récompense tant convoitée du Game of the Year (GOTY) aux Game Awards de décembre. Amazon a senti le filon et a décidé de lancer une adaptation en film.

C’est le site Variety qui révèle l’info. Selon lui, le projet est passé en statut « prioritaire » chez Amazon. Il avait été mollement annoncé en janvier dernier, mais le voilà maintenant sur les rails. Amazon Studios produit le long-métrage avec dj2 Entertainment et Steven Bucks Productions.

It Takes Two pourrait avoir The Rock en premier rôle

Le scénario sera écrit par Pat Casey et Josh Miller, déjà à l’œuvre sur les deux films Sonic. A noter que Steven Bucks Productions semble vouloir embrasser pleinement l’adaptation de jeu vidéo, puisque la maison de production travaille actuellement sur une série Disco Elysium et un film Sleeping Dogs. Un nom étonnant aussi vient se greffer au projet, celui de Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson, alias The Rock, serait donc l’un des producteurs selon Variety. Plus intéressant encore, le site affirme que l’acteur pourrait même avoir le premier rôle, même si rien n'est encore fait. L’ancien catcheur n’est pas étranger aux adaptations de jeux au cinéma, puisqu’il a déjà joué dans Rampage et Doom. Il y a peu, il a aussi indiqué travailler sur un autre projet « badass » encore secret.

Pas de date de sortie pour le moment, évidemment, mais si on suit le rythme de production habituel et que tout se passe comme prévu, nous pourrions voir le film It Takes Two débarquer en 2024 au plus tôt. Pour rappel, It Takes Two est un jeu qui se fait exclusivement à deux. Chaque joueur y dirige une petite poupée et les deux doivent s’entraider pour progresser dans les niveaux. Le titre a été salué pour sa direction artistique, mais aussi pour son gameplay qui arrive sans cesse à se renouveler.

Source : Variety