Iron Man est de retour dans une nouvelle série Disney+

Si Iron Man a quitté le MCU, Marvel et Disney ont toujours des projets pour ce super-héros emblématique. Il sera le protagoniste d'une nouvelle série animée pour les enfants, Iron Man and his Awesome Friends, disponible sur Disney+ dans quelques mois.

Marvel annonce l'arrivée d'une nouvelle série TV mettant Tony Stark à l'honneur. Iron Man and his Awesome Friends sera disponible sur Disney+ (et la chaine Disney Jr) à l'été 2025. Il s'agit d'une série d'animation ciblant les plus jeunes, que l'on peut comparer à Spidey et ses Amis Extraordinaires. Une manière pour la licence de populariser l'un des super-héros les plus importants du MCU auprès d'un nouveau public.

La série est déjà en production et mettra en scène un Tony Stark jeune, accompagné de deux acolytes : Riri Williams (Ironheart) et Amadeus Cho (Iron Hulk). Ils seront tous trois vêtus d'une combinaison, chacune ayant ses particularités. Iron Man dispose de son bouclier Nano-Shield, Ironheart d'un champ de force de protection Heartbeat Bubble et Iron Hulk de techniques comme l'Iron Boom Clap et l'Iron Hulk Stomp.

Une série avec Iron Man pour les enfants

Les trois protagonistes sont supportés par l'androïde Vision, leur guide, et Gamma, un chiot à fourrure qui possède son propre Iron Suit pour devenir Iron Pup et suivre ses amis dans leurs aventures. Tout ce beau monde se rassemble dans la base Iron Quarters située en bord de mer, point d'origine de leurs missions pour sauver la ville de diverses menaces.

Sans surprise, Robert Downey Jr. n'est pas de la partie. Le casting de voix se compose de Mason Blomberg (Tony Stark/Iron Man), Kapri Ladd (Riri Williams/Ironheart) et Aidyn Ahn (Amadeus Cho/Iron Hulk). David Kaye et Fred Tatasciore prêtent respectivement leur voix à Vision et Gamma.

“Iron Man est le personnage qui a lancé Marvel Studios et sera toujours particulièrement apprécié ici en tant que héros qui a rendu le MCU possible”, a réagi Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel Studios. Robert Downey Jr. évoquait son souhait de redevenir Iron Man il y a quelques mois, mais c'est plutôt sous les traits du Doctor Doom qu'il devrait faire son retour dans le MCU.

