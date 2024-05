IPTV : Roland Garros comble quelques trous dans la raquette, fini le streaming illégal ?

La FFT, la Fédération Française de Tennis, vient de remporter une victoire de taille contre les pirates et les services d'IPTV illégaux. En effet, sur demande de l'organisation, la justice a décrété le blocage de plusieurs plateformes illicites.

Comme vous le savez peut-être, le tournoi de Rolland-Garros vient d'ouvrir ses portes ce dimanche 26 mai 2024. Hier, les fans de tennis ont d'ailleurs pu admirer (une dernière fois ?) la légende Rafael Nadal sur terre battue. Malheureusement, l'Espagnol s'est incliné dès le premier tour par le joueur allemand Alexander Zverev.

Le tournoi se tiendra jusqu'au 9 juin 2024, et si certains matchs seront disponibles gratuitement sur France Télévision, il faudra être détenteur d'un abonnement Amazon Prime Video pour voir la totalité des rencontres. Certains spectateurs seraient donc tentés de se tourner vers des solutions illégales pour regarder ces matchs.

Mais qu'à cela ne tienne, la Fédération française de Tennis a fait en sorte de laisser très peu de marges de manoeuvres aux adeptes de services d'IPTV et de streaming. En effet, la FFT a demandé à la justice de décréter le blocage de plusieurs plateformes réputées pour diffuser illégalement des matchs de tennis.

La FFT remporte une première bataille contre le piratage

Or, nous venons d'apprendre que l'organisation a obtenu gain de cause. Résultat, les principaux FAI comme Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free vont devoir bloquer l'accès à une douzaine de sites concernés par cette ordonnance. On retrouve dans la liste :

livetv.sx

tennisstream.com

crichd.com

sportshubs.stream

viprow.nu

buffstream.sx

batman-stream.live

jokerguide.com

bobres.net

iceflashott.com

king-iptv.org

Pour s'assurer la victoire, la FFT a fait les choses dans les règles. Ainsi, elle a fait en sorte de faire constater par huissier que chaque portail cité plus haut diffusait bel et bien régulièrement des rencontres de tennis. Grâce à ces preuves incontestables, la justice a pu rendre son verdict rapidement.

Le blocage par les FAI, une arme efficace pour les ayant-droits

Par la passé, des ayant-droits ont déjà obtenu des injonctions de la justice pour ordonner le blocage de sites de streaming ou de plateformes d'IPTV. En 2022, nous avons par exemple évoqué dans nos colonnes ce triomphe de BeIN Sports.

Pour rappel, la chaîne qatarie avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris le blocage de plusieurs sites de streaming et d'IPTV illégales. Les 56 sites pirates épinglés diffusaient régulièrement des matchs de plusieurs tournois européens, mais aussi de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) accessibles uniquement sur les canaux de BeIN Sports.

Source : l'Informé