IPTV : les serveurs de ce service chinois de piratage se trouvent aux États-Unis

Les autorités taiwanaises ont découvert que les serveurs d’une grosse plateforme chinoise de streaming de contenu piraté étaient situés sur le sol américain.

Le directeur d'UnblockTech, un fabricant chinois de boîtiers de streaming de contenu piraté, a été arrêté par les autorités taïwanaises. Si sa mise sous les verrous rend impossible l'accès à ce très populaire service depuis la Chine ou Taïwan, il reste disponible par ailleurs. En effet, les serveurs de la compagnie sont principalement basés aux États-Unis.

La UBox, le boîtier IPTV d’UnblockTech équipe près d’un tiers des foyers de la République de Chine. Il donne accès à des milliers d’heures de contenu provenant de 72 services de streamings légaux. Après avoir longtemps fait preuve de complaisance à l’égard des pirates, Taïpeï a commencé à sévir peu après les Jeux olympiques de Tokyo.

Les autorités américaines ne se vantent pas de cette victoire importante dans la lutte contre le piratage

Poussées par les plaintes des studios hollywoodiens, et par des scandales associant des figures publiques au streaming illégal, les autorités ont arrêté le responsable de ce gros service d’IPTV pour « violation massive des droits d’auteur ». On lui reproche d’avoir obtenu des films et des programmes télévisés protégés par des droits d’auteur et de les avoir illégalement « restreamé » à travers des serveurs hébergés à l’étranger, aux États-Unis, en l’occurrence. Cela fait un peu tache, lorsque l'on sait que Washington se veut irréprochable en matière de lutte contre le piratage et publie fréquemment de longues listes de sites qui enfreignent la loi.

Les opérations « coup de poing » menées à Taïwan n’ont eu quasiment aucun écho au pays de l’Oncle Sam, pourtant le premier concerné par le vol de contenu. Selon Torrent Freak en effet, « les ressources du réseau permettant le piratage de masse à Taïwan et dont se plaignent les titulaires de droits américains sont directement reliées à des entreprises aux États-Unis », Cloudflare et FDCServers, en l’occurrence. Assez ironiquement, si les services de la UBox ne sont plus accessibles depuis les IP chinoises, ils sont toujours actifs sur les adresses américaines.

