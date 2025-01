IPTV : le Royaume-Uni fait un exemple en infligeant une lourde peine à l’opérateur d’un “petit” réseau pirate

Au Royaume-Uni, un homme à la tête d'un réseau IPTV pirate a été condamné à une lourde de peine de prison. Alors que l'opération aurait profité au départ à des centaines de milliers de clients, ce chiffre est en réalité bien plus bas.

Si pour l'instant, les abonnés à des services d'IPTV pirates sont rarement inquiétés par la justice, ce n'est pas le cas des hommes et des femmes à la tête de ces réseaux illégaux.

Depuis quelques années, les autorités de nombreux pays ont traîné devant les tribunaux plusieurs opérateurs. Certains ont d'ailleurs écopé de lourdes peines. On pense par exemple à Mark Gould, cerveau de l'un des plus importants services de streaming illégal du Royaume-Uni, qui devra passer 11 ans derrière les barreaux.

Et ce lundi 20 janvier 2025, la justice britannique vient justement de condamner l'opérateur d'un autre réseau d'IPTV pirate. Cet homme, qui dirigeait cette opération depuis son domicile à Birmingham, a été condamné à deux ans et 9 mois de prison.

Une vaste opération policière pour du menu fretin ?

La plateforme en question, baptisée Each Online, a été découverte à la suite d'une longue enquête menée par la chaîne anglaise Sky. Entre novembre 2017 et juin 2020, le prévenu a acheté de nombreux comptes légitimes NOW TV pour obtenir du contenu directement à la source. De quoi susciter rapidement l'attention des équipes de Sky.

Après plusieurs mois d'enquête, la police de West Midlands a menée une perquisition chez le prévenu en 2021. Au total, trois personnes ont été arrêtés. D'après un article de la BBC publié à l'époque, le média explique que l'opération a nécessité de gros moyens et des mois de préparation en raison de l'importance du réseau : “On estime que des centaines de milliers de personnes ont utilisé ce service. La police a déclaré que la plateforme de streaming aurait fourni plus de 100 services de télévision pirates, permettant un accès illégal à du contenu premium”.

2 000 utilisateurs seulement d'après le prévenu

Néanmoins, le procès du prévenu en mars 2024 a révélé que les chiffres de fréquentation avancées par la BBC et les autorités étaient plutôt exagérés. En effet, l'accusé a expliqué dans sa déposition que son réseau n'avait jamais dépassé les 5 000 utilisateurs. Plus précisément, il a enregistré un pic à 2000 abonnés lors d'un match de championnat du monde de box diffusé par Sky en 2018.

On est donc loin de la “grosse” opération. Ce qu'il ressort des déclarations des autorités, la police et la justice britannique ont voulu faire de ce cas un exemple : “Nous travaillerons avec nos partenaires dans la mesure du possible pour perturber les activités criminelles, et nous espérons que cette affaire enverra un message d'avertissement à toute personne impliquée dans ce type d'entreprise criminelle”.