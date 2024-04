IPTV : le piratage a encore de beaux jours devant lui, cette affaire le prouve

L'essor des services IPTV pirates pose, encore et toujours, des problèmes à l'industrie du divertissement et aux autorités légales. Au cœur de ce sujet, des affaires comme celle de Dreamhost révèlent à quel point il est difficile et coûteux de combattre ce fléau.

The Pirate Bay, l'un des sites de partage de fichiers les plus connus au monde, a été fondé en Suède en 2003. Son plus vieux torrent a même récemment fêté ses 20 ans. Sa notoriété découle en grande partie de ses origines suédoises et des nombreuses batailles juridiques qu'il a menées dans ce pays. C’est donc ainsi que cette nation a commencé à se retrouver au centre de la lutte contre le piratage depuis les premières heures d'internet.

Aujourd'hui, la Suède est confrontée à une nouvelle vague de piratage avec l'essor des services IPTV pirates. C’est le cas de Dreamhost, qui a émergé comme un acteur majeur de cette scène illégale. La plateforme a attiré l'attention des autorités suédoises et de l'Alliance des Droits, groupe anti-piratage local, dès 2019. L'enquête s'est ensuite étalée sur plusieurs années. Malgré des preuves apparemment solides, incluant des données d'adresses IP et des enquêtes financières, le parcours judiciaire a été semé d'embûches.

La lutte contre le piratage est un vrai casse tête juridique et financier

En octobre 2023, la conclusion de cette affaire a été particulièrement frustrante pour l'Alliance des Droits. Le principal suspect a été reconnu coupable, mais la sentence a semblé légère au regard de l'ampleur de l'infraction et des montants financiers impliqués. La décision en appel, confirmant le verdict initial mais réduisant les dommages-intérêts de 175 000 à environ 148 000 euros, a renforcé cette impression de sanction insuffisante. Pour le groupe anti-piratage, cette sanction semble dérisoire au regard des sommes en jeu et des dommages causés à l'industrie.

La lutte contre l'IPTV pirate, symbolisée par l'affaire Dreamhost en Suède, démontre les difficultés de la répression contre ce type de piratage. Malgré des investissements importants en temps et en ressources, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Les efforts déployés par l'Alliance des Droits, qui prouvent sa volonté ferme de combattre le piratage, dévoile les limites actuelles de la justice face à des infractions complexes et internationales. Le chemin vers une éradication du piratage semble encore long et semé d'embûches.

Source : Torrentfreak