IPTV : ce groupe de hackers commentent eux-mêmes les matchs de foot qu’ils piratent

Pour ne pas priver les habitants des matchs du championnat de football anglais, des pirates russes les retransmettent illégalement tout en assurant les commentaires et les graphiques d'analyse.



L'avantage d'aimer le football, c'est qu'il y a toujours un championnat quelque part pour vous permettre de regarder un match. Au-delà des compétitions globales comme la coupe d'Europe ou du Monde, on pense aux ligues nationales qui existent dans bon nombre de pays : la France a sa Ligue 1, l'Espagne La Liga, l'Allemagne la Bundesliga, l'Italie la Serie A et l’Angleterre la Premier League, pour ne citer que les plus connues.

Obtenir le droit de diffuser ces dernières coûte cher, voire très cher. En Russie, la Premier League a signé un accord à environ 50 millions d'euros, mais suite à l'invasion de l'Ukraine par le pays en 2022, il a été déclaré nul par la ligue qui a condamné publiquement l'action militaire. On s'en doute : les pirates n'ont pas mis bien longtemps à prendre le relai pour que les habitants profitent quand même des rencontres. C'est notamment le cas de Sportcast, qui le fait en ajoutant une touche personnelle.

Un groupe de pirates russes diffusent la Premier League en remplaçant les commentateurs par les leurs

Sportcast diffuse illégalement du contenu sportif depuis 2016 via son propre site Web et le réseau social russe VK. Sur ce dernier, les hackers archivent les matchs de la Premier League pour qu'ils puissent être visionnés à n'importe quel moment. Mais ce qui frappe quand on en lance un, c'est que les commentaires sont en russe. Et pour cause : ils sont assurés par des membres du groupe pirate. Même les infographies servant à analyser le match sont refaites dans la langue du pays.

Ces commentateurs peuvent recevoir des dons pour leur travail et certains se servent de l'expérience acquise pour en faire un métier. L'un d'eux a décroché un stage sur la chaîne Match TV où il commente la Serie A par exemple. Sportcast ne craint pas les poursuites de la Premier League, pourtant réputée pour défendre farouchement ses droits. Le dirigeant du groupe Anton Kuzmichev estime que l'accord avec la Russie étant caduque, personne n'a les droits de diffusion des matchs dans le pays, et donc personne ne peut engager de poursuite. Il est également conscient qu'une fois l'offre légale de retour, il devra arrêter ses activités.

Source : TorrentFreak