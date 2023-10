IPTV : 18 millions de dollars d’amende et 3 ans de prison pour deux pirates au butin étonnant

Deux vendeurs d'un service IPTV illégal ont été condamnés à 36 mois de prison et 18 millions de dollars d'amende. Les rapports révèlent ce que la police a découvert aux domiciles des coupables et c'est plutôt original.

Un simple coup de fil. C'est ce qu'il a fallu pour faire tomber deux pirates. En 2019, une personne appelle le NCP, groupe nordique de protection des contenus, pour dire qu'un réseau IPTV illégal sévit dans la ville de Gävle, en Suède. Un an plus tard, la police informe le groupe qu'elle a reçu le même genre d'information. Et en 2021, c'est carrément un client du réseau qui contacte le NCP. Il raconte avoir acheté un appareil IPTV à 260 $ et se dit prêt à le revendre au groupe s'il est intéressé.

L'enquête est déjà en cours à ce moment-là. Les policiers surveillent les suspects, les mettent sur écoute, et finissent par fouiller plusieurs maisons en octobre 2021. Dans deux d'entre elles, ils trouvent des ordinateurs faisant le lien avec l'appareil acheté par l'informateur anonyme. Les enquêteurs parviennent aussi à prouver qu'un suspect a loué des serveurs, tandis qu'un autre s'occupait du logiciel utilisé pour faire tourner le service IPTV, en fonctionnement depuis septembre 2017.

Deux pirates écopent de 36 mois de prison et 18 millions de dollars d'amende pour vente d'un service IPTV illégal

Selon les rapports, plus de 12 000 clients auraient profité du service. Les bénéfices amassés par les deux pirates sont importants et prennent des formes originales. Lors des perquisitions, la police a récupéré 47 lingots d'or, une collection de bouteilles de Whisky d'une valeur de 91 600 $, du cash à hauteur de 24 700 $ et 41 200 $ en bitcoin. On est bien au-dessus de la somme perçue par cet homme qui revendait des abonnements Canal+ à 50 € par an.

Lire aussi – IPTV : ils sont condamnés à plus de 30 ans de prison pour avoir créé l’un des plus gros services pirates au monde

Les deux accusés ont toujours nié avoir commis le moindre crime. Ils ont refusé de parler aussi bien pendant l'enquête que durant le procès. Mauvaise stratégie : ils sont condamnés pour violation de droits d'auteur à 3 ans de prison et 18 millions de dollars d'amende. La somme sera reversée à certains membres du NCP, en l'occurrence C More, Warner Bros. Discovery et Viaplay.

Source : TorrentFreak