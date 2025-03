iPhone : vous pouvez enfin remplacer la messagerie et l’application des appels par défaut, voici comment

iOS 18.4 autorise les propriétaires européens d'iPhone à changer de nouvelles applications par défaut, dont l'application de messagerie et l'application Téléphone. On vous explique comment faire, avec l'exemple de WhatsApp.

Après près d'une décennie d'écosystème fermé, Apple est contraint, en Europe, à s'ouvrir à la concurrence. En particulier dans le choix des applications par défaut. La dernière mise à jour iOS 18.4 en cours de déploiement ajoute la possibilité de remplacer deux nouvelles applications au coeur de l'expérience utilisateur sur iPhone : les application Messages, et Appel.

Pour l'heure, les alternatives possibles ne sont pas encore très nombreuses. Mais on constate déjà qu'il est possible de sélectionner WhatsApp en lieu et place de iMessage et de FaceTime. Ce qui est particulièrement pratique si vos contacts sont surtout sur des smartphones Android.

Comment remplacer les applications Messages et Téléphone par défaut sur iPhone

Apple permet d'appliquer ce changement de façon plutôt intuitive. Puisque la sélection du service par défaut se fait sur la même page de configuration où l'on trouve la sélection du navigateur par défaut ou de l'application mail par défaut.

Pour ce faire :

Allez dans Réglages puis naviguez tout en bas de la page.

puis naviguez tout en bas de la page. Allez dans Apps puis Apps par défaut tout en haut de l'écran suivant.

puis tout en haut de l'écran suivant. Pour changer l'application de messagerie par défaut, touchez Messagerie.

Si WhatsApp est installé sur votre iPhone, vous pourrez alors sélectionner cette application à la place de l'option par défaut. Pour changer l'application d'appels par défaut, revenez simplement sur l'écran précédent et sélectionnez Appels puis WhatsApp qui deviendra alors le service par défaut du système pour passer et recevoir des appels.

D'autres applications et services par défaut peuvent être remplacés avec l'arrivée de iOS 18.4 – bien que la prise en charge d'alternatives manque pour l'instant à l'appel. C'est le cas du Wallet pour les paiements sans contact. Mais aussi de l'application de navigation. Ou encore du magasin d'applications par défaut.

En outre, la nouvelle version introduit la possibilité de sélectionner une application de filtrage des appels par défaut. Le peu d'alternatives disponibles pour l'instant est vraisemblablement normal – d'autres applications devraient être rapidement être prises en charge lorsqu'elles auront été mises à jour pour iOS 18.4.