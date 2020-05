iPhone SE 2020 : cette vidéo dévoile son design interne et l’intérieur du moteur haptique

La chaine Youtube JerryRigEverything a publié une vidéo sur l’Phone SE. Dans ce document, le blogueur démonte entièrement le smartphone pour observer ce qu’il contient. Il confirme ce que d’autres ont également affirmé précédemment : l’iPhone SE 2020 reprend de nombreux éléments de l’iPhone 8. Mais pas tous.

Démonter les iPhone est presque devenu une habitude chez les blogueurs et les Youtubeurs. Nombreux sont ceux qui publient des articles ou des vidéos détaillant avec précision toutes les étapes pour désosser un smartphone de la marque américaine et où trouver les principaux éléments. Et l’iPhone SE 2020 ne fait pas exception. Bien au contraire, tous ont voulu démontrer (enfonçant des portes ouvertes) à quel point l’iPhone SE 2020 est proche de l’iPhone 8.

Nous avons d’ores et déjà publié plusieurs articles à ce sujet. L’un d’eux concerne un billet publié par iFixit, le célèbre site de réparation qui émet des notes sur la facilité (ou la difficulté) à réparer les nouveaux modèles. Ils ont démonté l’iPhone SE et l’iPhone 8 et ont tenté d’échanger leurs pièces pour voir ce qui fonctionne.

Zack Nelson, le blogueur technophile derrière la chaine Youtube JerryRigEveryThing, a publié cette semaine sa propre vidéo de démontage. Ce document, que vous pouvez retrouver en fin de cet article, dure une dizaine de minutes. Et il met en exergue quelques détails intéressants. Il explique que l’iPhone SE 2020 est l’un des rares smartphones de 2019 ou de 2020 à utiliser un adhésif pour fixer la batterie et non de la colle. Ce qui rend le composant plus facile à changer en cas de panne.

Vous vouliez savoir ce qu’il y a dans le moteur haptique ?

Il note également la présence d’indicateur d’humidité à l’intérieur du châssis, alors même que le mobile est certifié étanche par Apple. Le blogueur s’étonne également du nombre de vis différentes utilisées par Apple dans ce téléphone. Et il dévoile aussi qu’Apple s’amuse à placer son logo un peu partout. Comme si cela faisait de la publicité à la marque…

Il confirme bien évidemment que l’intérieur du smartphone est très proche de celui de l’iPhone 8, même si quelques petites retouches ont été effectuées, comme le connecteur de la batterie. Moment assez rare dans les démontages d’iPhone SE 2020, le technophile désosse aussi le moteur haptique (en le détruisant totalement), révélant ses aimants et et ses bobines de cuivre. Évidemment, cette pièce ne fonctionnera plus jamais après un tel traitement. Mais l’iPhone SE n’en a pas besoin pour démarrer et fonctionner (presque) normalement.