Chargeurs de smartphone non officiels : feux, décès… certains modèles sont trop dangereux

L’UFC-Que Choisir a testé une vingtaine de chargeurs de smartphones non officiels. La moitié des modèles retenus dans par le magazine ne sont même pas conformes aux normes en vigueur en Europe. Et l’association de rappeler à quel point le danger est réel.

Les chargeurs de smartphones non officiels sont assez faciles à trouver, de la station service à la supérette en passant par les magasins d’électronique ou des plateformes internet comme Wish. Dans nombre de cas ces chargeurs sont fabriqués à l’étranger, principalement en Chine. Malgré l’existence de normes de sécurité très strictes en Europe, il semble que nombre de modèles ne soient pas conformes.

C’est en tout cas la conclusion d’une enquête de l’UFC-Que Choisir à paraître dans l’édition du magazine jeudi 23 janvier. Les experts ont acheté une vingtaine de chargeurs de smartphones dans le commerce dans toutes les gammes prix. Pour mieux se rendre compte que la moitié d’entre eux n’est pas conforme aux normes en vigueur.

Le problème proviendrait des modalités d’exportations actuellement très souples : seule une déclaration de conformité suffit pour qu’une entreprise chinoise puisse vendre dans l’ensemble régional, sans autre vérification. Pourtant, ces appareils non conforme font peser un risque réel sur la sécurité des utilisateurs.

En France, il n’existe pas encore de statistique

Que Choisir relève qu’en France, aucune statistique n’est disponible autour des accidents causés par des chargeurs. Des chiffres qui existent pourtant à l’étranger, dans certains pays comme les Pays-Bas. En 2016, on apprend que 47 personnes sont décédées des suites de l’utilisation d’un chargeur. Tandis que 75 000 autres blessures en lien avec un incident touchant un chargeur de smartphone ont été répertoriées.

Pour éviter dans la mesure du possible toute déconvenue, préférez les accessoires officiels correspondant à votre smartphone. Et évitez, en particulier, les chargeurs premier prix. L’enquête de Que Choisir à paraitre devrait apporter un certain éclairage sur quelques uns des modèles les plus à risques disponibles dans le commerce.

Source : 01Net