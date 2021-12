iPhone 13 : les délais de livraison continuent de raccourcir, les modèles Pro et Pro Max sont les plus populaires

L’année 2022 verra-t-elle enfin l’offre d’iPhone 13 répondre à la demande ? L’espoir est de mise, tandis que les délais de livraison se font de plus en courts à travers le monde. Si l’Europe est la plus mal logée avec en moyenne un délai de 6 jours, les iPhone 13 standard et Mini ont atteint la barre des zéros jours aux États-Unis.

Contrairement aux prévisions d’Apple, les ventes d’iPhone 13 n’ont pas atteint des sommets à l’occasion de Noël. Ce qui s’apparente à un échec pour la firme pourrait en réalité être une aubaine. En effet, depuis le lancement de son nouveau smartphone, cette dernière a bien du mal à répondre à la forte demande, pénurie de composants oblige. Néanmoins, le ciel s’est éclairci il y a quelques semaines, à en croire les délais de livraison qui se font de plus en courts.

Une tendance qui se confirme encore aujourd’hui, souligne Samik Chatterjee, analyste chez JP Morgan. En calculant le délai moyen de livraison à travers le globe, ce dernier a comptabilisé 3 jours pour les iPhone 13 standard Mini et Pro Max, et 5 pour l’iPhone 13 Pro. Quelques semaines auparavant, ces délais atteignaient respectivement 2,2, 5 et 5 jours. La baisse n’est donc pas significative, mais elle annonce une prochaine amélioration de la situation.

Attendez moins longtemps pour recevoir votre iPhone 13

Aux États-Unis, qui regroupent 35 % des ventes mondiales d’iPhone, les iPhone 13 Pro et Pro Max arrivent généralement à destination 1 ou 2 jours après l’achat. Il est possible de récupérer son iPhone 13 standard et Mini le jour même. Ces chiffres confirment en outre l’attrait des utilisateurs pour les modèles haut de gamme. En Chine, autre marché majeur avec 15 % des ventes, la situation est similaire : seul l’iPhone 13 Pro met 5 jours à être livré, là où les autres versions demandent maximum 1 jour de patience.

En Europe, enfin, la situation reste plus compliquée qu’ailleurs. Au Royaume-Uni et en Allemagne, il faut compter généralement 6 jours pour mettre la main sur son smartphone. Reste que l’objectif d’Apple de mettre fin à la pénurie d’ici février 2022 est réalisable. Mieux vaut toutefois ne pas se montrer trop optimiste. Cet objectif est relativement ambitieux, surtout depuis que la firme de Cupertino a été contrainte d’interrompre sa production pendant plusieurs jours suite à des restrictions de la Chine.

Source : Apple Insider