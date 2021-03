Audi Q4 e-tron : le pare-brise diffuse le HUD en réalité augmentée, découvrez l’intérieur du SUV

Audi mise sur la réalité augmentée pour sa Q 4 e-tron. En effet, les informations de conduite, telles que la vitesse, la signalisation ou encore les clignotants sont affichées directement sur le pare-brise. On retrouve également un système d’infotainment similaire à celui proposé sur les Tesla.

La Q 4 e-tron d’Audi commence à se dévoiler. Le constructeur allemand a publié les premières images de l’intérieur de son futur SUV électrique, qui présente quelques technologies notables. La plus remarquable d’entre elles est sans doute le HUD en réalité augmentée diffusé directement sur le pare-brise. Attention, on ne parle pas ici d’un écran posé sur le pare-brise, mais bien d’informations affichées en temps réel par celui-ci.

Ce dernier est divisé en deux parties. La première, statique, affiche les informations de conduite standard, comme la vitesse ou la présence de panneaux de signalisation. La deuxième, en réalité augmentée, s’adaptera en temps réel aux indicateurs tels l’activation du clignotant pour apparaître dans le champ de vision du conducteur. Ces derniers seront affichés jusqu’à 10 m devant le véhicule à une fréquence de 60 FPS.

Audi intègre la réalité augmentée à ses SUV électriques

La firme allemande s’appuie sur un système de « génération d’unités d’image » (PGU), intégré dans le tableau de bord, pour générer cet affichage. « Un écran LCD particulièrement lumineux dirige les faisceaux lumineux qu’il génère sur des miroirs à deux niveaux, et des composants optiques spéciaux séparent les parties pour les zones de champ proches et éloignées », explique Audi. « Ils atteignent alors le pare-brise, qui les reflète dans ce que l’on appelle la boîte à yeux, et donc sur les yeux du conducteur ».

Bien qu’impressionnant, Audi n’a pas placé tous ses efforts sur ce nouveau HUD. On retrouve également à l’intérieur du SUV un écran tactile de 10,25 ‘‘. Celui-ci sert notamment à afficher le niveau de charge du véhicule, ainsi que d’autres informations relatives au divertissement à la manière des voitures Tesla. Il est aussi possible d’opter pour un écran plus grand de 11,6 ‘‘.

La Q4 e-tron propose également des commandes vocales, afin que le conducteur puisse garder les mains sur le volant tout en effectuant diverses opérations sur son véhicule. Pour l’activer, il suffit de prononcer « Hey Audi », puis de poser une question. L’Audi Q 4 e-tron pourrait être disponible dès cette année au prix de 45 000 dollars.

Source : engadget