Les iPhone 12 ne seront pas lancés en septembre selon Qualcomm

Le lancement des iPhone 12 connaîtra quelques semaines de retard selon Qualcomm. Le partenaire d’Apple confirme les rumeurs de ces derniers mois. Ce lancement retardé aura un impact sur ses résultats financiers au troisième trimestre, a annoncé la firme dans son dernier rapport aux investisseurs.

Qualcomm a publié le 29 juillet ses prévisions financières pour le troisième trimestre de 2020 et a laissé entendre que le lancement des iPhone 12 pourrait être retardé. Cette situation affectera ses résultats sur le trimestre en cours. Du moins, en partie. « Nous anticipons un impact partiel du lancement retardé d’un smartphone phare sur nos résultats », écrit Qualcomm dans son rapport.

Comme vous le constatez, l’entreprise s’est gardée de préciser le nom du smartphone en question, mais l’iPhone 12 est l’un des rares modèles qui pèsent suffisamment lourd dans son carnet de commandes pour impacter ses résultats. Le troisième trimestre couvre les mois de juillet, août et septembre, le mois où Apple lance d’habitude ses iPhone. L’influence positive de ce lancement sur les résultats de Qualcomm est attendue pour le quatrième trimestre, a précisé la firme, ce qui nous place dans une fenêtre allant d’octobre à décembre.

iPhone 12 : un lancement en octobre, voire novembre

De son côté, Jon Prosser, le leaker qui a correctement prédit la date de lancement de certains produits Apple cette année a annoncé dans un tweet publié le 29 juillet que l’iPhone 12 et les nouveaux iPad seraient lancés en octobre. Cette annonce et celle de Qualcomm concordent avec les récentes rumeurs tablant sur l’arrivée des iPhone 12 5G en octobre, voire novembre.

Pour autant, Apple tiendrait bien sa keynote automnale en septembre prochain. On se retrouverait donc dans une situation similaire à celle de 2017 où l’iPhone X avait été officialisé en septembre pour un lancement en novembre. Ce que l’on ignore encore pour l’instant, c’est si tous les iPhone de 2020 seront retardés ou si certains modèles sortiront quand même en septembre et d’autres en octobre, voire plus tard.

Pour rappel, Apple n’est lié à Qualcomm que pour ses modèles 5G après un accord de près de 5 milliards de dollars conclu l’année dernière. Certaines variantes de l’iPhone 12 sont annoncées avec la 4G uniquement et il est possible qu’ils arrivent plus tôt que les autres.

Source : The Verge