iPhone 12 : le smartphone apparaît sur Antutu, il n’est même pas dans le top 10

L’iPhone 12 ainsi que ses déclinaisons ont été annoncés le mardi 13 octobre. Que vaut le téléphone en termes de puissance ? Un premier score apparu sur le benchmark Antutu peut nous donner une idée : il n’est pas parmi les produits les plus puissants du marché.

Les iPhone 12 ont été dévoilés lors d’une conférence virtuelle qui a eu lieu le 13 octobre 2020. L’iPhone 12 a été présenté, mais également l’iPhone 12 Mini ainsi que l’iPhone 12 Pro et Pro Max. Tous sont dotés de la nouvelle puce d’Apple : l’A14 Bionic gravée en 5 nm. Mais que vaut-elle réellement ?

Les nouveaux téléphones d’Apple ont fait leur apparition sur le logiciel de benchmark Antutu et peuvent ainsi nous donner une idée de leur puissance brute. Ainsi, l’iPhone 12 atteint le chiffre de 564 899 points et l’iPhone 12 Pro 572 133 points. Cela les place très loin des ténors du marché sur Android, équipés du SoC Qualcomm Snapdragon 865. Il n’entre même pas dans le top 10 des téléphones les plus puissants du marché. Si l’on regarde un peu le classement des smartphones enregistré sur le site officiel du logiciel de benchmark, on s’aperçoit que l’iPhone 12 est au niveau du Xiaomi Mi 10. L’iPhone 12 Pro est lui juste en-dessous du OnePlus 8. Il reste toutefois au-dessus des flagships de Samsung, comme le S20, le S20+ ou encore le Note 20 Ultra.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien

Il faut signaler que nous avons là des données brutes. Oui, dans les faits, l’iPhone 12 n’est pas le plus puissant du marché, loin de là. Néanmoins, cela n’a pas vraiment d’importance quand on connaît l’obsession d’Apple concernant l’optimisation, ici iOS.

L’iPhone 12 n’est donc pas vraiment comparable avec les autres smartphones, sorti de la puissance brute. Apple promet beaucoup de choses sur ces nouveaux produits, notamment au niveau de la photo, et peut aussi se permettre d’exploiter au mieux son processeur.

Pour rappel, les iPhone 12 sortiront en deux temps. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront disponibles le 23 octobre tandis que l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max seront vendus dans le courant du mois de novembre.