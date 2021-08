iPhone 12 : Apple remplace les haut-parleurs suite à des problèmes de son

Apple lance un programme de remplacement des iPhone 12 et 12 Pro. Le géant californien explique avoir remarqué une défaillance avec l'un des composants du récepteur des haut-parleurs. Certains smartphones ne produisent plus de son lors des appels.

Apple vient de lancer un programme de remplacement pour un des composants des haut-parleurs des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. “Apple a déterminé qu’un nombre très limité d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro était susceptible de présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur”, explique Apple sur son site web officiel.

L'entreprise précise que les “appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021”. Le numéro de série de l'appareil, accessible en se rendant dans Réglages > Général > Informations, permet de connaître l'usine de fabrication, la semaine de conception, et l'âge de votre iPhone. Une fois que vous avez le numéro de série, entrez-le sur un site dédié, dont comme SNDeep Info. Vous découvrirez alors la date de fabrication du smartphone.

Apple répare gratuitement certains iPhone 12/ 12 Pro

D'après Apple, la défaillance empêche le son de l'iPhone de fonctionner lorsque “vous passez ou recevez des appels”. Par contre, il semble que l'audio fonctionne si vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo. Si vous rencontrez un problème de ce genre, Apple s'engage à réparer gratuitement votre iPhone 12 ou 12 Pro. Notez que l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max ne sont pas concernés par ce défaut de fabrication.

La marque demande aux utilisateurs concernés de se rendre dans un centre de services agréé Apple, dans un Apple Store ou de contacter le service client. Attention, si les techniciens de la firme doivent réparer d'autres éléments de l'iPhone, Apple pourrait facturer des coûts supplémentaires. “Si votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro a subi des dommages qui compromettent la réparation, comme un écran fissuré, ceux-ci devront être réparés en premier lieu”, met en garde l'entreprise.

Le programme concerne tous les iPhone 12/ 12 Pro touchés “durant les deux années suivant la première vente au détail du produit”. Par contre, le programme de remplacement ne constitue pas une extension de la durée de la garantie standard. Allez-vous faire réparer votre iPhone ? On attend votre témoignage dans les commentaires.