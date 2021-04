iPhone 11 : la mise à jour iOS 14.5 corrige un bug de la batterie

Avec la mise à jour iOS 14.5, Apple corrige un bug de la batterie survenu sur les iPhone 11. Une défaillance pousse en effet les smartphones de la gamme à afficher une mauvaise estimation de l'autonomie restante. Pour corriger le tir, le géant de Cupertino propose un outil de réétalonnage de la batterie.

Apple vient de lancer le déploiement de la 6ème beta de la mise à jour iOS 14.5. Cette énième version test ajoute de nouvelles voix à Siri et n’impose plus de voix féminine par défaut. Surtout, la mise à jour corrige un bug survenu sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, les précédents flagships d'Apple.

“Ce bogue peut avoir comme symptômes une décharge inhabituelle de la batterie ou, dans de très rares cas, une réduction de la capacité de performance optimale” explique Apple sur son site web. Concrètement, cette défaillance obligeait iOS à afficher un niveau de batterie erroné. De facto, les utilisateurs sont persuadés de ne plus avoir d'autonomie alors que leur batterie est peut être chargée à bloc. “Cette mesure erronée de l’état de santé de la batterie ne reflète en aucun cas un problème lié à l’état réel de la batterie” précise la fiche d'assistance mise en ligne par la marque.

La mise à jour iOS 14.5 promet de réétalonner la batterie des iPhone 11

Pour régler le problème, Apple déploie un outil de réétalonnage de la batterie des iPhone 11. La mise à jour iOS 14.5 “permet au système de mesure de l’état de santé de la batterie de réétalonner la capacité maximum et la capacité de performance optimale de la batterie”. De cette façon, le niveau réel de la batterie et l'estimation affichée grâce à des algorithmes intelligents seront à nouveau en adéquation.

Après l'installation d'iOS 14.5, un message d'avertissement s'affichera dans Réglages >> Batterie > État de la batterie pour annoncer qu'un réétalonnage est en cours.“Le réétalonnage de la capacité maximum et de la capacité de performance optimale de la batterie a lieu au cours de cycles de charge réguliers. Ce processus peut prendre plusieurs semaines“ précise Apple.

Si un message vous met en garde concernant l'état de dégradation de votre batterie, celui-ci pourrait disparaître grâce à ce correctif. Si l'avertissement persiste, la firme de Cupertino vous encourage à changer l'accumulateur de votre iPhone 11. “Dans de rares cas, le réétalonnage peut échouer et un message vous invitant à remplacer la batterie apparaîtra. Si cela se produit, un centre de services agréé Apple peut remplacer gratuitement la batterie” poursuit le géant californien. Apple s'est engagé à déployer la mise à jour iOS 14.5 en version finale et stable dans le courant du printemps 2021.